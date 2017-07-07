إعلامي مقرَّب من السلطات المصرية: التسجيل الصوتي لـ"الشهيد" أحمد منسي مفبرك

قال الإعلامي المصري المقرب من السلطات أحمد موسى، الجمعة 7 يوليو/تموز 2017، إن التسجيل الصوتي المنسوب، للضابط الذي قتل صباح اليوم أحمد منسي مفبرك.

وأضاف موسى في برنامجه اليومي على مسؤوليتي والذي تذيعه قناة "صدى البلد"

أن التسجيل غير صحيح علي الإطلاق، وليس من المعقول أن يدخل أحد على شبكة القوات المسلحة ليحصل على تسجيل بتلك السهولة، موضحاً أن تلك الخطوة ضمن حرب المعلومات التي تقوم عليها العناصر الإرهابية، بحسب موسى.



وقتل 23 من قوات الجيش المصري بينهم 5 ضباط وأصيب أكثر من 30 آخرين الجمعة 7 يوليو/تموز 2017 في هجوم انتحاري بسيارتين ملغومتين على نقاط عسكرية في محافظة شمال سيناء.

وقالت مصادر لوكالة رويترز إن السيارتين انفجرتا أثناء مرورهما بنقطتي تفتيش عسكريتين متجاورتين على طريق خارج مدينة رفح الحدودية. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها.

وقال الجيش في بيان إن 26 من أفراده سقطوا بين قتيل وجريح دون تحديد لعدد القتلى والجرحى. وأضاف أن قواته قتلت أكثر من 40 من المهاجمين ودمرت ست عربات استخدمت في الهجوم.