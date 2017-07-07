بالفيديو مذيع قناة سعودية: شكراً لمراسلنا من العاصمة الألمانية هامبرغر!

تداول رواد الشبكات الاجتماعية مقطعاً مصوراً لمذيع قناة الإخبارية السعودية وهو يختم مداخلة لمراسل القناة من ألمانيا، وهو يقول له شكراً لمراسلنا من العاصمة الألمانية هامبرغر.

وسخر عدد كبير من مرتادي تويتر بسبب تعليق المذيع الذي لم يفرق بين مدينة هامبورغ التي تستضيف قمة العشرين، وبين العاصمة برلين، إضافة إلى نطقه المدينة التي تستضيف قمة العشرين بالخطأ.

مذيع الإخبارية السعودية الرسمية يقول:

العاصمة الألمانية هامبرجر...

خوش مثقف...

عقله ببطنه! pic.twitter.com/zECteBC5j7 — د. ابراهيم حمامي (@DrHamami) July 7, 2017

وتستضيف ثاني أكبر المدن الألمانية على مدار يومين، فعاليات قمة الدول العشرين والتي تضم أقوى 20 دولة اقتصادياً في العالم.

وكان من المقرر أن يحضر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد السعودي الجديد الأمير محمد بن سلمان إلا أنه قبل أيام من انطلاق القمة أعلنت الرياض عن اعتذار الملك وولي عهده عن الحضور إلى ألمانيا، فيما رأس الوفد السعودي وزيرُ الدولة وعضو مجلس الوزراء إبراهيم بن عبدالعزيز العساف.