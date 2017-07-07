شاهد.. أمير قطر يزور والده في المستشفى بعد إجرائه جراحة في الساق

نشرت الصفحة الرسمية لأمير قطر تميم بن حمد، الجمعة 7 يوليو/تموز، صورة له أثناء زيارته لوالده حمد بن خليفة داخل المستشفى التي يُعالج بها.

صاحب السمو الأمير الشيخ تميم بن حمد ال ثاني خلال زيارته لصاحب السمو الامير الوالد الشيخ حمد بن خليفه ال ثاني pic.twitter.com/oe3G07UjRk — تميم بن حمد آل ثاني (@TameemAlthani) ٧ يوليو، ٢٠١٧

وجاءت زيارة تميم لوالده الأمير السابق للبلاد، بعد يوم من نشر صور لأمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني من داخل أحد المستشفيات، بعد إجرائه عملية جراحية إثر تعرضه لشرخ في الساق، حسبما قال ابنه جوعان بن حمد الذي نشر الصور على حسابه في تويتر فجر الجمعة.

تعرض حضرة صاحب السمو #الامير_الوالد الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني لشرخ في الساق استدعى تدخل جراحي بسيط #اجر_وعافية_يابومشعل 🇶🇦 pic.twitter.com/rm7x4NRIkA — تميم آل ثاني (@TamemAlthani) ٦ يوليو، ٢٠١٧

ولم يقدم جوعان بن حمد تفاصيل أخرى عن العملية، وهل أجريت في قطر أم خارجها؟