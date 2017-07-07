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شاهد.. أمير قطر يزور والده في المستشفى بعد إجرائه جراحة في الساق

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نشرت الصفحة الرسمية لأمير قطر تميم بن حمد، الجمعة 7 يوليو/تموز، صورة له أثناء زيارته لوالده حمد بن خليفة داخل المستشفى التي يُعالج بها.

وجاءت زيارة تميم لوالده الأمير السابق للبلاد، بعد يوم من نشر صور لأمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني من داخل أحد المستشفيات، بعد إجرائه عملية جراحية إثر تعرضه لشرخ في الساق، حسبما قال ابنه جوعان بن حمد الذي نشر الصور على حسابه في تويتر فجر الجمعة.

ولم يقدم جوعان بن حمد تفاصيل أخرى عن العملية، وهل أجريت في قطر أم خارجها؟

 

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