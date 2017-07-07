شاهد بالصور.. شركتا الاتصالات في قطر تغيّران اسميهما تضامناً مع الأمير تميم

قامت شبكتا الاتصالات في قطر (أوريدو، فودافون) بتغيير اسم شبكتيهما إلى "تميم المجد".

و"تميم المجد" شعار أطلقه نشطاء عقب بدء حصار الدوحة قبل نحو شهر، دعماً وتأييداً لأمير قطر.

وتحول الشعار إلى غرافيتي، انتشر بشكل واسع على جدران الشوارع والسيارات متضمّناً صورة الأمير تميم بن حمد آل ثاني.

قطر ستبقى حرة تسمو بروح الأوفياء"

عميلنا العزيز، تم تحويل اسم شبكة Ooredoo الى "Tamim Almajd " #كلنا_قطر pic.twitter.com/2bX0zYd4PN — Ooredoo Qatar (@OoredooQatar) ٦ يوليو، ٢٠١٧

وذكرت شركة "أوريدو" أنها حوّلت رسمياً، اليوم اسم شبكتها إلى "تميم المجد". وخاطبت الشركة عملاءها من خلال تغريدة على تويتر، بالقول: "عميلنا العزيز، تم تحويل اسم شبكة Ooredoo إلى "Tamim almajd".

في حين قالت شركة "فودافون" إن عملاءها بإمكانهم التوجّه لأقرب فرع وتغيير اسم الشركة إلى "تميم المجد".

عميلنا العزيز، تم تغيير اسم الشبكة إلى #تميم_المجد

لا فخر أكبر من أن تحمل شبكتنا اسم صاحب سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني.#حتى_شبكتنا_تميم pic.twitter.com/MTC4TH7AtX — Vodafone Qatar (@VodafoneQatar) ٧ يوليو، ٢٠١٧

وذكرت وكالة الأناضول أن "بريد قطر" أصدر ختماً خاصاً يعرض في تصميمه عبارة "تميم المجد"، موضحة أن الختم سيستخدم في جميع المراسلات البريدية كالرسائل المسجلة، والطرود، والبريد العادي والسريع، وغيرها من الخدمات البريدية.

