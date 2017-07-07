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شاهد بالصور.. شركتا الاتصالات في قطر تغيّران اسميهما تضامناً مع الأمير تميم

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PRINCE OF QATAR TAMIM BIN HAMAD
Mohamed Nureldin Abdallah / Reuters

قامت شبكتا الاتصالات في قطر (أوريدو، فودافون) بتغيير اسم شبكتيهما إلى "تميم المجد".

و"تميم المجد" شعار أطلقه نشطاء عقب بدء حصار الدوحة قبل نحو شهر، دعماً وتأييداً لأمير قطر.

وتحول الشعار إلى غرافيتي، انتشر بشكل واسع على جدران الشوارع والسيارات متضمّناً صورة الأمير تميم بن حمد آل ثاني.

وذكرت شركة "أوريدو" أنها حوّلت رسمياً، اليوم اسم شبكتها إلى "تميم المجد". وخاطبت الشركة عملاءها من خلال تغريدة على تويتر، بالقول: "عميلنا العزيز، تم تحويل اسم شبكة Ooredoo إلى "Tamim almajd".

في حين قالت شركة "فودافون" إن عملاءها بإمكانهم التوجّه لأقرب فرع وتغيير اسم الشركة إلى "تميم المجد".

وذكرت وكالة الأناضول أن "بريد قطر" أصدر ختماً خاصاً يعرض في تصميمه عبارة "تميم المجد"، موضحة أن الختم سيستخدم في جميع المراسلات البريدية كالرسائل المسجلة، والطرود، والبريد العادي والسريع، وغيرها من الخدمات البريدية.

 

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