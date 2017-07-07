فيسبوك وتويتر وسناب تعرض عشرات الملايين للحصول على حقوق بث لقطات من كأس العالم 2018

أفادت وكالة بلومبرغ بأن فيسبوك وتويتر وسناب تسعى إلى الحصول على حقوق بث لقطات فيديو على الإنترنت من شركة "تونتي-فرست سنتشري فوكس" 21 Century Fox لمنافسات كأس العالم لكرة القدم 2018.

وقالت بلومبرغ نقلاً عن شخصين على دراية بهذا الأمر، إن الشركات عرضت عشرات الملايين من الدولارات للحصول على حقوق لقطات فيديو للبطولة التي تستضيفها روسيا وستُبث أيضاً في الولايات المتحدة.

وأضافت الوكالة الإخبارية في تقريرها الذي نشرته، أمس الخميس 6 يوليو/تموز، أن شركة فوكس ستحتفظ بالحقوق لاستخدام العناوين الرئيسية لكأس العالم وتقديم أبرز الأحداث من المنافسة عبر عروضها.

وقد عززت شركات وسائل التواصل الاجتماعي تركيزها على توقيع صفقات البث المباشر للمنافسات الرياضية في الوقت الذي أصبح جمهور الشباب يعتمد بشكل متزايد على شبكة الإنترنت لمشاهدة الرياضة، والتخلي عن خدمات الكابل التقليدية.

وكانت قناة فوكس سبورتس الرياضية قالت الشهر الماضي إنها أبرمت شراكة مع فيسبوك تسمح بموجبها لشركة التواصل الاجتماعي بإذاعة مباريات دوري أبطال أوروبا لموسم 2017 و2018.

وقالت بلومبرغ إن الاهتمام المتزايد لوسائل التواصل الاجتماعي بالفيديو، بما في ذلك الرياضة، يمنح فوكس مصدراً جديداً محتملاً للدخل من الألعاب، بالإضافة إلى أداة لتعزيز التغطية.

