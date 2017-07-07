صور: مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب يستوحي مجموعة أزياء رائعة من Game of Thrones

نقل مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب صاحب الشهرة العالمية في عالم الموضة ملامح تصميمات ملابس المسلسل الملحمي Game of Thrones، إلى عرض أزياء مجموعة موسمي الخريف والشتاء، التي شارك فيها ضمن عروض الخياطة الراقية التي أقيمت في العاصمة الفرنسية باريس في الـ 5 من شهر يوليو/تموز 2017.

محررة صفحة الموضة في مجلة Bazaar الكاتبة إيريكا غونزاليس، قالت في عامودها أن المجموعة الجميلة وأجواء العرض برمته استوحيت من المسلسل الشهير، حتى أن اسم العرض تلاءم مع ما ينتظر المسلسل من أحداث ستتصاعد في مويمه السابع المنتظر في الـ 16 من يوليو/تموز 2017، إذ حمل العرض اسم A Tale of Fallen Kings "قصة سقوط الملوك".

















الجدير بالذكر أن عروض المصمم المذكور تعتبر من أنجح عروض الخياطة الراقية في باريس، وعادةً ما تطغى على كل مجموعة تصميمات تتأثر بأمر ما يلفت انتباه مصمم المشاهير، ونذكر هنا تأثر المصمم في مجموعته السابقة بمصر ونهر النيل على سبيل المثال.

فيما يلي بعض الصور لتصميمات صعب الجديدة: