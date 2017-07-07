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صور: مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب يستوحي مجموعة أزياء رائعة من Game of Thrones

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ELIE SAAB
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نقل مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب صاحب الشهرة العالمية في عالم الموضة ملامح تصميمات ملابس المسلسل الملحمي Game of Thrones، إلى عرض أزياء مجموعة موسمي الخريف والشتاء، التي شارك فيها ضمن عروض الخياطة الراقية التي أقيمت في العاصمة الفرنسية باريس في الـ 5 من شهر يوليو/تموز 2017.

محررة صفحة الموضة في مجلة Bazaar الكاتبة إيريكا غونزاليس، قالت في عامودها أن المجموعة الجميلة وأجواء العرض برمته استوحيت من المسلسل الشهير، حتى أن اسم العرض تلاءم مع ما ينتظر المسلسل من أحداث ستتصاعد في مويمه السابع المنتظر في الـ 16 من يوليو/تموز 2017، إذ حمل العرض اسم A Tale of Fallen Kings "قصة سقوط الملوك".



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الجدير بالذكر أن عروض المصمم المذكور تعتبر من أنجح عروض الخياطة الراقية في باريس، وعادةً ما تطغى على كل مجموعة تصميمات تتأثر بأمر ما يلفت انتباه مصمم المشاهير، ونذكر هنا تأثر المصمم في مجموعته السابقة بمصر ونهر النيل على سبيل المثال.

فيما يلي بعض الصور لتصميمات صعب الجديدة:

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مجموعة مصمم الأزياء اللبناني إبلي صعب من عرض الخياطة الراقية لموسمي الخريف والشتاء في باريس 2017
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  • مجموعة مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب من عرض الخياطة الراقية لموسمي الخريف والشتاء في باريس 2017

  • مجموعة مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب من عرض الخياطة الراقية لموسمي الخريف والشتاء في باريس 2017

  • مجموعة مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب من عرض الخياطة الراقية لموسمي الخريف والشتاء في باريس 2017

  • مجموعة مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب من عرض الخياطة الراقية لموسمي الخريف والشتاء في باريس 2017

    PARIS, FRANCE - JULY 05: A model walks the runway at the Elie Saab Autumn Winter 2017 fashion show during Paris Haute Couture Fashion Week on July 5, 2017 in Paris, France. (Photo by Catwalking/Getty Images)

  • مجموعة مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب من عرض الخياطة الراقية لموسمي الخريف والشتاء في باريس 2017

  • مجموعة مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب من عرض الخياطة الراقية لموسمي الخريف والشتاء في باريس 2017

  • مجموعة مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب من عرض الخياطة الراقية لموسمي الخريف والشتاء في باريس 2017

  • مجموعة مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب من عرض الخياطة الراقية لموسمي الخريف والشتاء في باريس 2017

  • مجموعة مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب من عرض الخياطة الراقية لموسمي الخريف والشتاء في باريس 2017

  • مجموعة مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب من عرض الخياطة الراقية لموسمي الخريف والشتاء في باريس 2017

  • مجموعة مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب من عرض الخياطة الراقية لموسمي الخريف والشتاء في باريس 2017

  • مجموعة مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب من عرض الخياطة الراقية لموسمي الخريف والشتاء في باريس 2017

  • مجموعة مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب من عرض الخياطة الراقية لموسمي الخريف والشتاء في باريس 2017

  • مجموعة مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب من عرض الخياطة الراقية لموسمي الخريف والشتاء في باريس 2017

  • مجموعة مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب من عرض الخياطة الراقية لموسمي الخريف والشتاء في باريس 2017

  • مجموعة مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب من عرض الخياطة الراقية لموسمي الخريف والشتاء في باريس 2017

  • مجموعة مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب من عرض الخياطة الراقية لموسمي الخريف والشتاء في باريس 2017

  • مجموعة مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب من عرض الخياطة الراقية لموسمي الخريف والشتاء في باريس 2017

  • مجموعة مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب من عرض الخياطة الراقية لموسمي الخريف والشتاء في باريس 2017

  • مجموعة مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب من عرض الخياطة الراقية لموسمي الخريف والشتاء في باريس 2017

  • مجموعة مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب من عرض الخياطة الراقية لموسمي الخريف والشتاء في باريس 2017

  • مجموعة مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب من عرض الخياطة الراقية لموسمي الخريف والشتاء في باريس 2017

  • مجموعة مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب من عرض الخياطة الراقية لموسمي الخريف والشتاء في باريس 2017

  • مجموعة مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب من عرض الخياطة الراقية لموسمي الخريف والشتاء في باريس 2017

  • مجموعة مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب من عرض الخياطة الراقية لموسمي الخريف والشتاء في باريس 2017

  • مجموعة مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب من عرض الخياطة الراقية لموسمي الخريف والشتاء في باريس 2017

  • مجموعة مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب من عرض الخياطة الراقية لموسمي الخريف والشتاء في باريس 2017

  • مجموعة مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب من عرض الخياطة الراقية لموسمي الخريف والشتاء في باريس 2017

  • مجموعة مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب من عرض الخياطة الراقية لموسمي الخريف والشتاء في باريس 2017

  • مجموعة مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب من عرض الخياطة الراقية لموسمي الخريف والشتاء في باريس 2017

  • مجموعة مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب من عرض الخياطة الراقية لموسمي الخريف والشتاء في باريس 2017

  • مجموعة مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب من عرض الخياطة الراقية لموسمي الخريف والشتاء في باريس 2017

  • مجموعة مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب من عرض الخياطة الراقية لموسمي الخريف والشتاء في باريس 2017

  • مجموعة مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب من عرض الخياطة الراقية لموسمي الخريف والشتاء في باريس 2017

  • مجموعة مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب من عرض الخياطة الراقية لموسمي الخريف والشتاء في باريس 2017

  • مجموعة مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب من عرض الخياطة الراقية لموسمي الخريف والشتاء في باريس 2017

  • مجموعة مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب من عرض الخياطة الراقية لموسمي الخريف والشتاء في باريس 2017

  • مجموعة مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب من عرض الخياطة الراقية لموسمي الخريف والشتاء في باريس 2017

  • مجموعة مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب من عرض الخياطة الراقية لموسمي الخريف والشتاء في باريس 2017

    PARIS, FRANCE - JULY 05: A model walks the runway at the Elie Saab Autumn Winter 2017 fashion show during Paris Haute Couture Fashion Week on July 5, 2017 in Paris, France. (Photo by Catwalking/Getty Images)

  • مجموعة مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب من عرض الخياطة الراقية لموسمي الخريف والشتاء في باريس 2017

  • مجموعة مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب من عرض الخياطة الراقية لموسمي الخريف والشتاء في باريس 2017

  • مجموعة مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب من عرض الخياطة الراقية لموسمي الخريف والشتاء في باريس 2017

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