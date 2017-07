"مقص" الرقيب في العالم العربي: ليدي غاغا ترتدي تنورة.. والأزهار تغطي شاكيرا وكريستينا آغيليرا

تظهر المغنية الأميركية أريانا غراندي ذات الـ24 سنة في غلاف ألبومها الثاني My Everything مرتدية تنورة قصيرة وحمالة صدر سوداء اللون. لكن جرى تعديل الصورة في بعض الدول العربية لتظهر أريانا بسروال أسود وقميص من نفس اللون. يحتوي الألبوم على 12 أغنية، وقد حقق مبيعات كبيرة في الولايات المتحدة الأميركية حيث بيعت منه في الأشهر الأولى من طرحه سنة 2014 مليون نسخة.

شاكيرا هو عنوان الألبوم العاشر للمغنية الكولومبية شاكيرا الصادر سنة 2014 والذي غنت فيه ديو مع المغنية الأميركية ريحانا Can't Remember to Forget you. في النسخة الأجنبية من غلاف الألبوم تظهر شاكيرا مرتدية حمالة صدر سوداء اللون لكن في النسخة العربية لا يظهر سوى وجهها مع جزء من رقبتها.

الألبوم السابع لشاكيرا Oral Fixation Vol2 الذي صدر سنة 2005 أيضاً جرى تعديل غلافه في بعض الدول العربية. ففي النسخة الأصلية من غلاف الألبوم تظهر شاكيرا شبه عارية، لا يغطي صدرها سوى كمية قليلة من أوراق غصن شجرة تقف بجانبها المغنية أما في النسخة العربية فقد تمت تغطية بقية أجزاء جسمها بأوراق الشجر.

سنة 2013 طرحت النجمة الأربعينية ماريا كاري ألبوماً من كلماتها يحتوي على أغنية منفردة The Art of Letting Go. وقد ظهرت المغنية الأميركية على غلاف النسخة الأصلية من الألبوم مرتدية مايوه بينما وقع تعديل غلاف النسخة العربية ليُظهر وجهها فقط.

في النسخة الأصلية من غلاف ألبوم Do What You Want الذي صدر سنة 2013 على شكل الأغاني المنفردة لم تُظهر المغنية الأميركية ليدي غاغا من جسمها سوى مؤخرتها، فوقع تغطية ذلك الجزء في غلاف النسخة العربية بتنورة وردية اللون. حقق الألبوم مبيعات عالية في الولايات المتحدة الأميركية إذ بيعت منه أكثر من مليون نسخة.

السيقان المفتوحة والصدر العاري من الأشياء غير المقبولة أبداً في الدول العربية، لذلك وقع تعديل غلاف الألبوم الثالث لليدي غاغا الذي صدر سنة 2013. وقد حقق الألبوم مبيعات خيالية في الولايات المتحدة الأميركية، إذ بيعت منه 258 ألف نسخة خلال الأسبوع الأول من طرحه.

في النسخة العربية من غلاف ألبوم المغنية الأميركية كريستينا أغيليرا وقع تغطية كامل أجزاء جسمها بزهرة اللوتس بعد أن كان الجزء العلوي من جسمها في الغلاف الأصلي شبه عار. Lotus هو عنوان الألبوم السابع لنجمة البوب كريستينا الذي صدر سنة 2013.

المغنية الأميركية كاتي بيري أيضاً جرى تغطية جسمها في غلاف ألبوم Teenage Dream بنسخته العربية الذي صدر سنة 2010، والذي حقق مبيعات كبيرة في المملكة المتحدة تجاوزت المليون نسخة.