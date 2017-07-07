ميلانيا ترامب عالقة بمقر إقامتها في هامبورغ بسبب التظاهرات! والشرطة تطلب الدعم من مناطق أخرى

أعلنت ناطقة باسم زوجة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ومصدر قريب من الوفد الأميركي، الجمعة 7 يوليو/تموز 2017، أن ميلانيا ترامب عالقة بمقر إقامتها في هامبورغ؛ بسبب التظاهرات العديدة التي تشهدها المدينة ضد مجموعة العشرين.

وقالت الناطقة، لوكالة الأنباء الألمانية: "حتى الآن، لم نحصل على تصريح من الشرطة بمغادرة المقر".

وكانت الشرطة الألمانية قد طلبت تعزيزات من مناطق أخرى بالبلاد في مواجهات مع متظاهرين اندلعت على هامش قمة مجموعة العشرين، بحسب ما أعلنه متحدث باسم الشرطة، لوكالة فرانس برس.

وتابع المتحدث أن شرطة هامبورغ التي تلقى دعماً من مقاطعات أخرى ومن النمسا، تقدمت بطلب "للحصول على مساعدات"، في تأكيد لتقرير أوردته صحيفة "دي فيلت".

ويحضر ترامب قمة مجموعة العشرين، التي سيلتقي على هامشها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمرة الأولى.

وقبل بداية القمة، وقعت مواجهات بين آلاف المتظاهرين المناهضين لمجموعة العشرين والشرطة، مخلّفةً عدة جرحى مساء الخميس، بينهم 111 شرطيا، إصاباتهم طفيفة، في حين تحدث محتجون عن وقوع "العديد من المصابين" بينهم، بعضهم إصاباتهم جدية.

واستؤنفت التظاهرات صباح الجمعة؛ بهدف تعطيل وصول الوفود إلى مقر القمة المحصن.