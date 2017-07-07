عمرو واكد "فرنسياً" للمرة الثانية لإنقاذ العالم من كارثة بالتعاون مع جيرارد باتلر

للمرة الثانية خلال رحلته الفنية في السينما العالمية، سوف يظهر الممثل المصري عمرو واكد في دور محقق فرنسي، في فيلم الخيال العلمي Geostorm، الذي سيُعرض بأميركا ودول العالم في الـ20 من أكتوبر/تشرين الأول 2017.

شركة Warner Bros، المنتج الرئيس للعمل المنتظر وهو من بطولة جيرالد بتلر، أطلقت الكليب الدعائي الثاني له، وأعلنت موعد عرضه بعد أن أُرجئ مرتين على الأقل من قبل.









فيلم الخيال العلمي يحكي قصة اتفاق توصل إليه قادة العالم للتحكم في مناخ الأرض لحمايتها، بعد سلسلة من الكوارث الطبيعية التي حلت على الإنسانية، إلا أن نظام التحكم تعرّض لخلل، كانت أولى ضحاياه أفغانستان.

إذ تحوّل جو البلاد الصحراوي الدافئ فيها إلى مناخ ثلجي، راح ضحيته آلاف الأفغان الذين قضوا متجمّدين؛ ما استدعى القائمين على مشروع التحكم العالمي بالمناخ، إرسال رائد الفضاء جيكوب ويلسون ويلعب دوره جيرالد باتلر في مهمة إلى الفضاء لإصلاح العطل.



I AM DEFINITELY SEEING THIS . #GEOSTORM



movies like this fascinate me so much pic.twitter.com/ukm8uzYJ7s — Prettyboi Barz ;( (@BarzdaLyricist) 2 July 2017

فقط، ليكتشف أن الأمر مدبر، فتضطره المفاجأة إلى خطف رئيس الولايات المتحدة، ويلعب دوره الممثل آندي غارسيا، وهو الشخص الوحيد الذي يعرف الرقم السري للبرنامج ذي التقنية المعقدة للتحكم في المناخ العالمي، لإنقاذ العالم من عاصفة لا يمكن تخيل مدى دمارها.

عمرو واكد فرنسي للمرة الثانية



Amr waked appears again but this time with Gerard butler on a movie called Geostorm 💙💙 pic.twitter.com/GDMgNfazRl — Youssef saeed (@saeedelmahdy144) 7 July 2017

ووصف موقع Variety دور واكد بأنه، "مختلف ويلعب فيه دور خبير أمني فرنسي يدعى ري دوسيت، شديد التفاني في مهنته، ولا يستطيع تحمُّل غباء الآخرين، ولا تسامح لديه مع أي مقصر، يسعى بكل جهده للحفظ على سلامة من حوله".

الجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يلعب فيها واكد دور رجل أمن فرنسي، فقد سبق أن جسد شخصية محقق فرنسي أمام الممثلة الأميركية سكارليت جوهانسون في فيلم Lucy عام 2015.

وسبق لواكد المشاركة في عدة أعمال عالمية، نذكر منها دوره كمستشار للملك المنغولي كوبلي خان بمسلسل Marco Polo وهو من إنتاج Netflix، وظهر كذلك في فيلم Syriana ، وفيلم Salmon Fishing in the Yemen، ومسلسل House of Saddam الذي أنتجته شبكة BBC.