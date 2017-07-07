روبوت آلي يتخطى حدود برمجته.. شاهد كيف أنقذ طفلة صغيرة من السقوط!

كانت لحظة مفاجئة لمحبي التكنولوجيا والتقنيات الحديثة عندما تخطّى روبوت آلي حدود برمجته، وأنقذ طفلة صغيرة من السقوط.

ويظهر في مقطع الفيديو الذي التُقط بجامعة "بيرم التقنية للأبحاث الدولية في روسيا"، روبوت يقف بلا حراك، بينما جاءت طفلة لم تكن برفقة أي شخص بالغ، مسرعةً تحاول تسلُّق مجموعة من الرفوف، وقد أوشكت على السقوط فوقها، لولا أن تدخّل الروبوت في الوقت المناسب، ومد يده الاصطناعية واضعاً إياها على الرفوف، فاستقرت مكانه، ونزلت الطفلة بسلام وهدوء، ثم ركضت بعيداً.

ويقول مخترع الروبوت أوليغ كيفوكورتسيف، وفق ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن الروبوت أنقذ الفتاة على الرغم من أنه غير مبرمج على هذا الفعل.

وأضاف أن جهازه صُمم ليؤدي مهاماً صعبة ومناورات ويعلّم نفسه ذاتياً، دون أن يُبرمج على القيام بها.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتصرف فيها الروبوت "بروموبوت" من تلقاء نفسه، فسبق له العام الماضي أن هرب من المختبر إلى الشارع، محدِثاً تكدساً واختناقاً مرورياً في منطقة بيرم وسط روسيا، دون أي أمر من الباحثين.

ولكن تكرار المشهد بشكل مختلف، يعيد إثارة القلق والتخوف من قدرة الروبوتات العاملة بتقنيات الذكاء الاصطناعي على الخروج عن سيطرة البشر وأداء مهام وإنجاز أمور دون أن يبرمجها شخص، قد تكون في كثير من الأحيان خطراً على البشر.

وعلى الرغم من ذلك، لم يتم التأكد من حقيقة ما يقوم به الروبوت من تلقاء نفسه، حيث يُشكك البعض في قدراته وهل هو بالفعل ليس مبرمجاً أم أنها دعاية وترويج للروبوت؛ نظراً إلى أن جميع الأخبار تأتي مباشرة من المبتكرين أنفسهم وليس من مصادر أخرى خارجية تؤكد حدوثها.