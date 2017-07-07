نجما برشلونة يدخلان على خط الأزمة الخليجية.. هكذا عبّر بيكيه وآلبا عن موقفهما من الدوحة (صور)

أصبح النجم الإسباني جوردي آلبا أحدث لاعب كرة قدم يدخل على خط الأزمة الدبلوماسية الخليجية، بعد ظهوره وهو يُوقِّع على قميصٍ يحمل صورة أمير قطر يوم الأربعاء 5 يوليو/تموز 2017.

ونُشِرَت صوراً للاعب آلبا على تويتر وهو يُوقِّع على قميصٍ يحمل صورة الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وكان آلبا، البالغ من العمر 28 سنة، بحسب ما ذكرت "ديلي ستار" في زيارة ترويجية إلى الدوحة مع زميليه في الفريق؛ جيرارد بيكيه وسيرجيو بوسكيتس.

ولم يكن آلبا وحده من انتشرت صوره على الشبكات الاجتماعية وهو يحمل قميصاً عليه صورة الأمير تميم موقعاً من قبله، بل أيضاً اللاعب جيرارد بيكيه.

ويسير آلبا وبيكيه على خطى مواطنَيه الأسطوريَّين الفائزين بكأس العالم، تشافي هرنانديز وإيكر كاسياس، اللذين عبَّرا عن معارضتهما للحصار المفروض على قطر عبر وسائل الإعلام الاجتماعية.

في يونيو/حزيران، قام تشافي هرنانديز، الذي يلعب الآن في نادي السد القطري وأحد سفراء كأس العالم 2022، بنشر مقطع فيديو على تويتر يدعو إلى إنهاء الأزمة الخليجية.

وقال: "إنني أدعو إلى إنهاء الأزمة في العالم العربي وإنهاء الحصار المفروض على قطر".

وبعد أيام، أعرب حارس المرمى كاسياس عن دعمه لقطر على تويتر.

وقطعت كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، متهمين الدوحة بدعم التطرف. وعرضوا على قطر قائمةً من المطالب، جاء من ضمنها إغلاق قناة الجزيرة.

وترفض الدوحة اتهامات التطرف وتصف المطالب بأنها "غير واقعية".