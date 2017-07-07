الفلسطينيون يكسبون معركة في الأمم المتحدة ويدرجون الخليل على لائحة التراث العالمي.. وإسرائيل تصرح بغضب

صوّتت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو"، الجمعة 7 يوليو/تموز 2017، لصالح الطلب الفلسطيني بوضع مدينة الخليل والحرم الإبراهيمي الشريف على لائحة التراث العالمي.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، إن "اليونسكو صوت في اجتماعه في بولندا لصالح الطلب الفلسطيني".

ونقلت عن وزيرة السياحة والآثار، رُلى معايعة، عن "نجاح دولة فلسطين في تسجيل مدينة الخليل والحرم الإبراهيمي الشريف على لائحة التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو العالمية، وذلك بعد انتهاء أعضاء لجنة التراث العالمي من التصويت على ملف إدراج المدينة، ضمن الدورة الواحدة والأربعين والتي عقدت اليوم في مدينة كاراكوف البولندية".

وأدانت إسرائيل القرار، وقال المتحدث بلسان خارجيتها، عمانوئيل نخشون، في بيان، "هذه المنظمة غير ذات صلة.. العار على اليونيسكو".