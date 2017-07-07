عشرات القتلى والجرحى في هجوم على الجيش المصري في سيناء.. هذه تفاصيل العملية

أعلن الجيش المصري، الجمعة 7 يوليو/تموز 2017، مقتل وإصابة 26 عسكريا في هجوم مسلح على نقاط تمركز جنوب رفح، شمال شرقي البلاد.

وقال الجيش المصري، في بيان، إن "قوات إنفاذ القانون بشمال سيناء نجحت فى إحباط هجوم إرهابى للعناصر التكفيرية على بعض نقاط التمركز جنوب رفح".

وأشار البيان أن الهجوم أسفر عن مقتل أكثر من (40) مسلحا وتدمير (6) عربات وتعرض قوات إحدى النقاط لانفجار عربات مفخخة نتج عنه مقتل وإصابة (26) فردا من القوات المسلحة.

وفي وقت سابق، قال مصدر أمني إن "مسلحين مجهولين هاجموا حاجزا عسكريا بقرية البرث في مدينة رفح ما أسفر عن مقتل ضابط برتبة عقيد و9 جنود وإصابة آخرين (لم يحدد عددهم)".

وأوضح المصدر أن "قوات الكمين (الحاجز) فوجئوا باقتحام سيارتين مفخختين للكمين وتفجيرهما، عقب ذلك تم الهجوم من قبل عشرات المسلحين المجهولين بأسلحة الجرينوف(سلاح رشاش)".

وأشار إلى أن ضابطا برتبة عقيد يدعى أحمد المنسي وهو قائد كتيبة صاعقة 103، قُتل و9 مجندين آخرين، وأن قوات الجيش تعاملت معهم من خلال مروحيات الأباتشي وقامت بتصفية بعضهم".

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الساعة (9:35 ت.غ).

وتنشط في محافظة شمال سيناء، عدة تنظيمات أبرزها "أنصار بيت المقدس" الذي أعلن في نوفمبر/تشرين الثاني 2014، مبايعة تنظيم "داعش"، وغيّر اسمه لاحقًا إلى "ولاية سيناء".

واتهمت السلطات "ولاية سيناء" بالمسؤولية عن هجمات طالت عناصر الجيش والشرطة، خلال الأشهر الأخيرة، وباتت متكررة على نحو شبه يومي، ما أسفر عن مقتل المئات منهم.