هل تذكرون هذا الشاب الذي ركل فتاةً تغطي رأسها بوحشية في محطة للمترو وأغضب ألمانيا؟ هذه هي العقوبة التي تلقاها

حكمت محكمة بالعاصمة برلين على رجل اعتدى بوحشية على امرأة في إحدى محطات قطار المترو في برلين، بالسجن لمدة 35 شهراً. وأثارت القضية جدلاً واسعاً في ألمانيا بعد نشر فيديو كاميرات المراقبة الذي أظهر الجريمة.

وقضت محكمة ولاية برلين بمعاقبة مواطن ظهر في فيديو انتشر بوسائل الإعلام على نطاق واسع، عندما ركل امرأة بوحشية على سُلم إحدى محطات المترو في العاصمة الألمانية، وحكمت عليه بالسجن عامين و11 شهراً، وفقاً لما ذكره موقع "dw" الألماني، الخميس 6 يوليو/تموز 2017.

وأشار الموقع إلى أن المحكمة قررت سجن المواطن البلغاري سفيتوسلاف إس، بعدما ثبت لها ركل الرجل للمرأة التي كانت تغطي رأسها، بوحشية، على سلم محطة مترو هيرمان شتراسه، في أكتوبر/تشرين الأول 2016.

وكانت الشرطة قد نشرت شريطاً خاصاً بإحدى كاميرات المراقبة الموجودة في المحطة، ويظهر فيه الشاب وهو يقترب في لحظة مروعة من الفتاة، التي فوجئت بجسدها يطير من فوق الدرج، دون أن تدرك الحركة الخاطفة التي قام بها الشخص الذي ركلها من الخلف، بينما كانت تنزل السلم لتستقل المترو بإحدى المحطات في ألمانيا.

وكانت المرأة على الدرجة الثامنة عندما رُكلت من الخلف، ليحلِّق جسدها في الهواء من أثر الدفعة، قبل أن يرتطم وجهها بالأرض، بحسب ما أظهره فيديو نشرته في وقت سابق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وكان الجاني يرتدي سروال "جينز" وسترة جلدية، عندما توجه نحو المرأة وركلها، ثم صعد مرة أخرى ورحل بعيداً في هدوء كأن شيئاً لم يكن! فيما نظر أصدقاؤه الثلاثة إلى المرأة وهي ملقاة على الأرض قبل أن يغادروا جميعاً. حتى إن أحدهم التقط زجاجة جعة من الأرض وغادر المكان أيضاً.

وتجمَّعت مجموعة من الأشخاص سريعاً حول المرأة لكي يساعدوها، وكانت وسائل الإعلام المحلية نقلت آنذاك أنها انتقلت إلى المستشفى عقب ذلك الحادث.