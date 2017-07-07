عندما تتحول ليلة العمر إلى فاجعة.. فيديو لعروس أرادت مفاجأة خطيبها في ليلة زفافهما ففقدت حياتها بطريقة غير متوقَّعة!

تحولت المفاجأة إلى فاجعة، هذا ما حدث لعروس قبل عرسها بدقائق؛ عندما أعدت مفاجأة لزوجها، قبل أن يخطفها الموت من ليلة العمر التي كان يحضرها نحو 300 شخص، ولم يكُن يعلم بشأن المفاجأة التي أعدتها العروس سوى 6 منهم.

مقطع فيديو صادم لحادثةٍ كانت بطلته عروس؛ وذلك عندما أعدت لزوجها المنتظر مفاجأةً بذهابها إلى مكان الحفل في طائرة مروحية، لكن العروس لقيت حتفها بسبب تحطُّم الطائرة على بُعد ميل تقريباً من مكان العرس فوق غابةٍ قريبة من طريق رئيس، قبل إنهاء رحلتها التي كانت ستستغرق 15 دقيقة.

العروس روزميري دو ناشيمينتو سيلفا، من مدينة ساو باولو البرازيلية، لقيت حتفها في ديسمبر/كانون الأول الماضي، إلى جانب الطيَّار وأخيها ومُصوِّرة كانت حاملاً في الشهر السادس، وفقاً لما نشره موقع الديلي ميل البريطاني.

وتظهر العروس في الفيديو سعيدةً ومتشوقةً وهي تنظر من خلف زجاج نافذة المروحية، قبل أن يُطلَق إنذارٌ وتبدأ الصورة في الاهتزاز، ويُمكننا سماع صوت رُكاب الطائرة وهم يصرخون رعباً، ثم تتحطَّم الكاميرا لكن تستمر في التسجيل بعد أن ترتطم بالأرض بعنف.

سبب تحطم الطائرة

ونقل الموقع البريطاني عن العقيد طيَّار لويس لوبيلو، قوله: "تُظِهر الصور أنَّ الطيَّار قائد المروحية، بيترسون بينيرو، ربَّما يكون قد ارتكب أخطاءً في اللحظات الأخيرة قبل التحطُّم".

فيما فتحت شرطة ساو باولو، بالاشتراك مع خبراء في علم الطيران، تحقيقاً في سبب تحطُّم الطائرة، ونظروا في احتمالية أن يكون التحطُّم قد حدث بسبب ارتطام الطائرة بشجرةٍ وسط الرؤية المُشوَّشة؛ بسبب الأمطار، والغيوم، والسحب.

وقال أحد منظمي الحفل حينها للإعلام البرازيلي، إنَّ كل الفتيات يحلمن بأن يذهبن إلى عرسهن بطائرة مروحية تفاجئ الجميع.

خبر الفاجعة

ويروي الموقع البريطاني تفاصيل فقدان الطائرة، حيث لم تُكتشف الحادثة إلا حين لم تصل الطائرة في موعدها المتوقع إلى ملعب كرة القدم القريب من العرس، فأجرى منظم الحفل اتصالاته وتأكَّد من أن الطائرة قد أقلعت في موعدها المُحدد، وعلموا بعدها أن طائرةً قد تحطمت، لكنهم ظنّوا أنها طائرة أخرى غير التي كانت تنقل العروس.

قام القِس بنقل نبأ تحطُّم الطائرة ووفاة العروس إلى العريس، الذي يُقال إنه تعرَّض لصدمة هائلة.

