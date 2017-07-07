أمير قطر السابق يتعرض لإصابة تستدعي تدخُّلاً جراحياً

تعرَّض أمير قطر السابق، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني (65 عاماً)، لشرخ في الساق استدعى تدخُّلاً جراحياً بسيطاً، حسبما أفاد به نجله جوعان.

وقال الشيخ جوعان بن حمد، وهو رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، في حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تعرض الوالد لشرخ في الساق يستدعي تدخُّلاً جراحياً بسيطاً.. أجر وعافية يا بو مشعل".

تعرض الوالد لشرخ في الساق يستدعي تدخل جراحي بسيط .. اجر و عافية يا بو مشعل .. pic.twitter.com/YAB6AKsOEA — جوعان بن حمد (@JoaanBinHamad) July 6, 2017

ونشر صورة لوالده بينما يستلقي على سرير في أحد المشافي، دون أن يذكر المزيد من التفاصيل.

والشيخ حمد بن خليفة آل ثاني من مواليد 1 يناير/كانون الأول 1952، تولى مقاليد الحكم في 27 يونيو/حزيران 1995 حتى تنازله عن الحكم لابنه الشيخ تميم في 25 يونيو/حزيران 2013، ويلقب داخل قطر باسم "الأمير الوالد".