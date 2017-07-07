اعتقالات في ألمانيا بسبب موقع يقدم مواد إباحية للأطفال.. عدد مستخدميه أكثر من 87 ألف شخص!

قال الادعاء الألماني الخميس 6 يوليو/تموز 2017، إن الشرطة الألمانية كشفت موقعاً إلكترونياً يعمل بشكل سري، متخصصاً في تبادل المواد الإباحية للأطفال، وله عشرات آلاف من المستخدمين، مشيراً إلى أن الشرطة ألقت القبض على من يشتبه في أنه يدير الموقع.

وقال مكتب المدعي العام لفرانكفورت والمكتب الاتحادي للشرطة الجنائية، في بيان، إن الموقع تأسس على أنه منتدى موجود منذ نهاية 2016 ولا يمكن الدخول إليه إلا عن طريق ما يعرف باسم "الشبكة المظلمة".

وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على العديد من مستخدمي الموقع، أغلبهم في ألمانيا والنمسا، ومن بينهم من يشتبه في أنه يدير المنصة، وهو رجل يبلغ من العمر 39 عاماً يعيش في منطقة ليمبورج-فايلبورج شمال فرانكفورت.

وقال مدعون إن الموقع له أكثر من 87 ألف مستخدم، وتم استخدامه لتبادل مواد إباحية للأطفال على مستوى العالم.

وألقي القبض على المشتبه في إدارته الموقع في 12 يونيو/حزيران الماضي؛ عندما داهمت الشرطة شقته وصادرت الخادم الذي يستخدمه.

ولم يوضح البيان عدد من تم القبض عليهم، وقال إن المزيد من تفاصيل القضية سيعلن في مؤتمر صحفي الجمعة 7 يوليو/تموز الجاري.