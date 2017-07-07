3.4 مليون شخص نشروا صورهم من برج إيفل.. الأماكن السياحية الـ20 الأكثر شهرة على إنستغرام

نشر موقع On the Go Tours السياحي قائمةً بأكثر الأماكن زيارةً وفق معيار استخدام الوسم/الهاشتاغ الذي يحمل اسمها على إنستغرام.
القائمة ضمت أشهر المواقع السياحية في مختلف بقاع الأرض، نستعرض لكم أهم 20 موقعاً سياحياً ضمتها القائمة:
1- برج إيفل (باريس)
الوجهة السياحية الأولى في فرنسا وجزء من قائمة التراث العالمي التي وضعتها اليونسكو، تصدَّر تصنيف الموقع؛ إذ إن وسم EiffelTower# استُخدم أكثر من 3.4 مليون مرة على إنستغرام.
2- ساعة بيغ بن (لندن)
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رمز من رموز العاصمة البريطانية، تعتبر من أدق ساعات العالم وأحد مراجع ضبط الوقت فيه، حلت بالمركز الثاني في التصنيف بنحو 2.4 مليون استخدام لوسم bigben# على إنستغرام.
3- غراند كانيون أو الأخدود العظيم (أريزونا)
أحد أروع المشاهد الطبيعية في العالم ووجهة كل من يريد أن يعرف تاريخ الأرض، نحو 1.9 مليون استخدام للوسم GrandCanyon# على صور إنستغرام، تأتي في المرتبة الثالثة ضمن القائمة.
4- عجلة لندن (لندن)
وحلت رابعاً عجلة لندن الشهيرة، التي تمكن الشخص الذي يصعدها من رؤية معالم المدينة حتى مسافة 40 كيلومتراً، تم استخدام الوسم الخاص بها على إنستغرام LondonEye# نحو 1.9 مليون مرة.
5- مبنى إمباير ستيت (نيويورك)
ناطحة السحاب الشهيرة في الولايات المتحدة الأميركية والمؤلفة من 102 طابق، قام نحو 1.5 مليون مستخدم بوضع وسم EmpireStateBuilding# على صورهم لتجعله خامس الأماكن الأكثر شهرة على إنستغرام.
6- جسر غولدن جيت (سان فرانسيسكو)
A quick stop at Baker Beach yesterday reminded me just how diverse and amazing California really is. I spent two days of the week taking pictures of a rare #Yosemite spring flood, and then here I am just hours away on the West side of the state taking pictures of the Golden Gate on a beach that has hundreds of people on it. It has inspired me for my next big road trip, which I have decided will be to all 9 National Parks here in California. I just need to come up with a catch name for the trip…any help anyone? @VisitCalifornia any help with a name? How about @SwitchbackKids do you have any ideas? ❤️ . . . . #GoldenGateBridge #GoldenGate #SF #SanFrancisco #BakerBeach #USInterior #VisitCalifornia #Instagram #InstaGood #Beach #Disneyland #RoadTrip #Jeep #GGNRA #NPS #NationalPark #GoParks #California #FindYourPark # #NatGeo #NatGeoTravel #Landscape #BLM #Landmark #BeautifulDestinations #TheImaged
من أشهر جسور الولايات المتحدة الأميركية، قام نحو 1.5 مليون شخص بالتقاط الصور أمامه ونشرها عبر حساباتهم على إنستغرام مع وضعهم وسم GoldenGateBridge#.
7- جسر البرج (لندن)
الجسر الذي يربط ضفتي نهر التايمز حل سابعاً بـ1.17 مليون استخدام لوسمه TowerBridge# على إنستغرام.
8- تمثال الحرية (نيويورك)
قام نحو 1.08 مليون مستخدم بوضع وسم StatueofLiberty# على صورهم فيه في موقع تبادل الصور.
9- كنيسة العائلة المقدسة (برشلونة)
الكنسية ذات الطراز المعماري الفريد الموجودة في المدينة الإسبانية برشلونة تم استخدام الوسم الخاص بها نحو 929 ألف مرة SagradaFamilia#.
10- المدرج الروماني (روما)
نحو 866 ألف استخدام لوسم Colosseum#، أكبر الهياكل المتبقية من الإمبراطورية الرومانية العريقة في مدينة روما الإيطالية.
11- صن تاور (تورنتو)
تم استخدام الوسم الخاص بـ"صن تاور" CNTower# الموجود بمدينة تورنتو الإيطالية أكثر من 777 ألف مرة في الصور المنشورة على إنستغرام.
12- ماتشو بيتشو (البيرو)
المدينة المفقودة لشعب الإنكا، تم استخدام الوسم الخاصة بها MachuPiccu# نحو 743 ألف مرة.
13- برج العرب (دبي)
تم استخدام الوسم الخاص ببرج العرب BurjAlArab#، أحد أرقى فنادق العالم، أكثر من 718 ألف مرة في الصور المنشورة على إنستغرام.
14- تاج محل (الهند)
البناء الذي يعتبر جوهرة الفن الإسلامي للهند، تم وضع الوسم الذي يحمل اسمه على إنستغرام TajMahal# أكثر من 603 آلاف مرة.
15- قصر باكنغهام (لندن)
بينما تم استخدام الوسم الذي يحمل اسم قصر ملوك بريطانيا "باكنغهام" على إنستغرام BuckinghamPalace# نحو 589 ألف مرة.
16- قوس النصر (باريس)
القوس التي تحمل جدرانها أسماء 660 من القادة العسكريين الفرنسيين، ويوجد تحتها قبر للجندي المجهول بشعلة دائمة، تم استخدام الوسم الذي يحمل اسمها ArcDeTriomphe# أكثر 503 آلاف مرة على إنستغرام.
17- دار الأوبرا ( سيدني)
يعتبر هذا المكان من وجهة نظر الزائرين واحداً من أجمل مسارح العالم، تم استخدام الوسم الذي يحمل اسم دار الأوبرا الأسترالية SydneyOperaHouse# أكثر من 428 ألف مرة في الصور المرفوعة على إنستغرام.
18- كنيسة الساكري كور (باريس)
View of Basilica of Sacred Heart from Centre Georges Pompidou!🤗💙 (La vue de Basilique du Sacré Cœur depuis le Centre Georges Pompidou!) 😊🇫🇷 _____________________________________ #paris #巴黎 #Париж #パリ#파리#parigi#باريس #loves_paris#pariscityvision #merveillesdefrance #geo_plc #parisjetaime #pariscartepostale #love_ironlady #hello_france#super_france #visitparis #torreeiffel #sacrecoeur #montmartre #toitsdeparis #topparisphoto #toureiffel #parisphoto #moneteaparisidf #mywestinparisseason #basilica #basilique#sacrecoeur #centregeorgespompidou #georgespompidou
أشهر كنائس العاصمة الفرنسية باريس بعد كنيسة نوتردام، تم استخدام الوسم الذي يحمل اسمها SacreCoeur# أكثر من 37 ألف مرة.
19- ستونهنج (إنكلترا)
أحد أقدم الآثار الموجودة العالم والذي يرجح عودتها للعصر الحجر والبرونزي، تم استخدام الوسم الذي يحمل اسم StoneHenge# أكثر من 368 ألف مرة.
20- معبد تشيتشن إيتزا (المكسيك)
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كما تم استخدام الوسم الذي يحمل اسم ChichenItza# نحو 351 ألف مرة على إنستغرام من قِبل زوار هذا المعبد الأثري الشهير.