إصدار: ar

3.4 مليون شخص نشروا صورهم من برج إيفل.. الأماكن السياحية الـ20 الأكثر شهرة على إنستغرام

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TAJ
Abhishek Chinnappa / Reuters

نشر موقع On the Go Tours السياحي قائمةً بأكثر الأماكن زيارةً وفق معيار استخدام الوسم/الهاشتاغ الذي يحمل اسمها على إنستغرام.

القائمة ضمت أشهر المواقع السياحية في مختلف بقاع الأرض، نستعرض لكم أهم 20 موقعاً سياحياً ضمتها القائمة:

1- برج إيفل (باريس)


Paris the City of Love ❤ #France | 📷: @noepierre #Awesome_Around

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الوجهة السياحية الأولى في فرنسا وجزء من قائمة التراث العالمي التي وضعتها اليونسكو، تصدَّر تصنيف الموقع؛ إذ إن وسم EiffelTower# استُخدم أكثر من 3.4 مليون مرة على إنستغرام.

2- ساعة بيغ بن (لندن)


🇬🇧Through The Rickshaw 🇬🇧 👀🇬🇧 ============================================= Nikon D810 @nikonusa Nikkor 24-70 2.8 ============================================= 🔵@london 🔴 @nikoneurope 🔵 @instagram 🔴 ============================================= #Nikon #toplondonphoto #travellingthroughtheworld #visitlondon #vsco #Mylondon #timeout #timeoutlondon #Communityfirst #london #Thelondonlifeinc #LondoncityWorld #MySecretLondon #uk #england #Londonthroughmycam #london4all #instagram #thisisLondon #photooftheday #LuxWT #Photosofengland #tagsforlikes #NikonD810 #sunset #londonforyou #towerbridge #Photosofbritain #lensbible #stpaulscathedral @london @uk @secret.london @toplondonphoto @visitlondonofficial @timeoutlondon @thelondonlifeinc @london_city_photo @instagram @wonderful_places @evening.standard @thevisualscollective @instagood @artofvisuals @lensbible @europe.vacations @citygrammers @beautifuldestinations @topukphoto @zeisscameralenses @wonderfuldestinations_ @wonderful.world.pic

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رمز من رموز العاصمة البريطانية، تعتبر من أدق ساعات العالم وأحد مراجع ضبط الوقت فيه، حلت بالمركز الثاني في التصنيف بنحو 2.4 مليون استخدام لوسم bigben# على إنستغرام.

3- غراند كانيون أو الأخدود العظيم (أريزونا)


#Imontopoftheworld #grandcanyon #southrim #brightangeltrail #hopipoint #mojavepoint

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أحد أروع المشاهد الطبيعية في العالم ووجهة كل من يريد أن يعرف تاريخ الأرض، نحو 1.9 مليون استخدام للوسم GrandCanyon# على صور إنستغرام، تأتي في المرتبة الثالثة ضمن القائمة.

4- عجلة لندن (لندن)



وحلت رابعاً عجلة لندن الشهيرة، التي تمكن الشخص الذي يصعدها من رؤية معالم المدينة حتى مسافة 40 كيلومتراً، تم استخدام الوسم الخاص بها على إنستغرام LondonEye# نحو 1.9 مليون مرة.

5- مبنى إمباير ستيت (نيويورك)



ناطحة السحاب الشهيرة في الولايات المتحدة الأميركية والمؤلفة من 102 طابق، قام نحو 1.5 مليون مستخدم بوضع وسم EmpireStateBuilding# على صورهم لتجعله خامس الأماكن الأكثر شهرة على إنستغرام.

6- جسر غولدن جيت (سان فرانسيسكو)


A quick stop at Baker Beach yesterday reminded me just how diverse and amazing California really is. I spent two days of the week taking pictures of a rare #Yosemite spring flood, and then here I am just hours away on the West side of the state taking pictures of the Golden Gate on a beach that has hundreds of people on it. It has inspired me for my next big road trip, which I have decided will be to all 9 National Parks here in California. I just need to come up with a catch name for the trip…any help anyone? @VisitCalifornia any help with a name? How about @SwitchbackKids do you have any ideas? ❤️ . . . . #GoldenGateBridge #GoldenGate #SF #SanFrancisco #BakerBeach #USInterior #VisitCalifornia #Instagram #InstaGood #Beach #Disneyland #RoadTrip #Jeep #GGNRA #NPS #NationalPark #GoParks #California #FindYourPark # #NatGeo #NatGeoTravel #Landscape #BLM #Landmark #BeautifulDestinations #TheImaged

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من أشهر جسور الولايات المتحدة الأميركية، قام نحو 1.5 مليون شخص بالتقاط الصور أمامه ونشرها عبر حساباتهم على إنستغرام مع وضعهم وسم GoldenGateBridge#.

7- جسر البرج (لندن)


Good morning 🌺 (📸 by @bodzofficial) #mysecretlondon

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الجسر الذي يربط ضفتي نهر التايمز حل سابعاً بـ1.17 مليون استخدام لوسمه TowerBridge# على إنستغرام.

8- تمثال الحرية (نيويورك)



قام نحو 1.08 مليون مستخدم بوضع وسم StatueofLiberty# على صورهم فيه في موقع تبادل الصور.

9- كنيسة العائلة المقدسة (برشلونة)



الكنسية ذات الطراز المعماري الفريد الموجودة في المدينة الإسبانية برشلونة تم استخدام الوسم الخاص بها نحو 929 ألف مرة SagradaFamilia#.

10- المدرج الروماني (روما)


When are you going to get around to seeing #Rome and the #Colosseum? There's no time like now. 📷: @thewaytotravel

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نحو 866 ألف استخدام لوسم Colosseum#، أكبر الهياكل المتبقية من الإمبراطورية الرومانية العريقة في مدينة روما الإيطالية.

11- صن تاور (تورنتو)



تم استخدام الوسم الخاص بـ"صن تاور" CNTower# الموجود بمدينة تورنتو الإيطالية أكثر من 777 ألف مرة في الصور المنشورة على إنستغرام.

12- ماتشو بيتشو (البيرو)


❤️

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المدينة المفقودة لشعب الإنكا، تم استخدام الوسم الخاصة بها MachuPiccu# نحو 743 ألف مرة.

13- برج العرب (دبي)



تم استخدام الوسم الخاص ببرج العرب BurjAlArab#، أحد أرقى فنادق العالم، أكثر من 718 ألف مرة في الصور المنشورة على إنستغرام.

14- تاج محل (الهند)


Sevdiğinin hatırasına yapılmasa, dünyanın 7 harikasından biri olur muydu?✨ #tajmahal #india 🇮🇳

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البناء الذي يعتبر جوهرة الفن الإسلامي للهند، تم وضع الوسم الذي يحمل اسمه على إنستغرام TajMahal# أكثر من 603 آلاف مرة.

15- قصر باكنغهام (لندن)



بينما تم استخدام الوسم الذي يحمل اسم قصر ملوك بريطانيا "باكنغهام" على إنستغرام BuckinghamPalace# نحو 589 ألف مرة.

16- قوس النصر (باريس)


Un jour à l'hôtel Raphael ... . #hotel @hotelraphaelparis #paris #arcdetriomphe #lestoitsdeparis

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القوس التي تحمل جدرانها أسماء 660 من القادة العسكريين الفرنسيين، ويوجد تحتها قبر للجندي المجهول بشعلة دائمة، تم استخدام الوسم الذي يحمل اسمها ArcDeTriomphe# أكثر 503 آلاف مرة على إنستغرام.

17- دار الأوبرا ( سيدني)



يعتبر هذا المكان من وجهة نظر الزائرين واحداً من أجمل مسارح العالم، تم استخدام الوسم الذي يحمل اسم دار الأوبرا الأسترالية SydneyOperaHouse# أكثر من 428 ألف مرة في الصور المرفوعة على إنستغرام.

18- كنيسة الساكري كور (باريس)



أشهر كنائس العاصمة الفرنسية باريس بعد كنيسة نوتردام، تم استخدام الوسم الذي يحمل اسمها SacreCoeur# أكثر من 37 ألف مرة.

19- ستونهنج (إنكلترا)


Saw some rocks in a field today with @ldubyaheard #stonehenge

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أحد أقدم الآثار الموجودة العالم والذي يرجح عودتها للعصر الحجر والبرونزي، تم استخدام الوسم الذي يحمل اسم StoneHenge# أكثر من 368 ألف مرة.

20- معبد تشيتشن إيتزا (المكسيك)



كما تم استخدام الوسم الذي يحمل اسم ChichenItza# نحو 351 ألف مرة على إنستغرام من قِبل زوار هذا المعبد الأثري الشهير.

 

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