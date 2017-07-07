3.4 مليون شخص نشروا صورهم من برج إيفل.. الأماكن السياحية الـ20 الأكثر شهرة على إنستغرام

نشر موقع On the Go Tours السياحي قائمةً بأكثر الأماكن زيارةً وفق معيار استخدام الوسم/الهاشتاغ الذي يحمل اسمها على إنستغرام.

القائمة ضمت أشهر المواقع السياحية في مختلف بقاع الأرض، نستعرض لكم أهم 20 موقعاً سياحياً ضمتها القائمة:

1- برج إيفل (باريس)

Paris the City of Love ❤ #France | 📷: @noepierre #Awesome_Around A post shared by Awesome_around (@awesome_around) on May 8, 2017 at 12:10pm PDT

الوجهة السياحية الأولى في فرنسا وجزء من قائمة التراث العالمي التي وضعتها اليونسكو، تصدَّر تصنيف الموقع؛ إذ إن وسم EiffelTower# استُخدم أكثر من 3.4 مليون مرة على إنستغرام.

2- ساعة بيغ بن (لندن)

رمز من رموز العاصمة البريطانية، تعتبر من أدق ساعات العالم وأحد مراجع ضبط الوقت فيه، حلت بالمركز الثاني في التصنيف بنحو 2.4 مليون استخدام لوسم bigben# على إنستغرام.

3- غراند كانيون أو الأخدود العظيم (أريزونا)

#Imontopoftheworld #grandcanyon #southrim #brightangeltrail #hopipoint #mojavepoint A post shared by Half Woman, Half Amazin' (@thefrancocentricasian) on May 8, 2017 at 4:17pm PDT

أحد أروع المشاهد الطبيعية في العالم ووجهة كل من يريد أن يعرف تاريخ الأرض، نحو 1.9 مليون استخدام للوسم GrandCanyon# على صور إنستغرام، تأتي في المرتبة الثالثة ضمن القائمة.

4- عجلة لندن (لندن)

وحلت رابعاً عجلة لندن الشهيرة، التي تمكن الشخص الذي يصعدها من رؤية معالم المدينة حتى مسافة 40 كيلومتراً، تم استخدام الوسم الخاص بها على إنستغرام LondonEye# نحو 1.9 مليون مرة.

5- مبنى إمباير ستيت (نيويورك)

You and me forever baby. On my best days, my worst days, and my everything in between days, I'd choose you over and over again 🏙 A post shared by Casey Lynn Howard (@caseylynnhoward) on May 8, 2017 at 4:28am PDT

ناطحة السحاب الشهيرة في الولايات المتحدة الأميركية والمؤلفة من 102 طابق، قام نحو 1.5 مليون مستخدم بوضع وسم EmpireStateBuilding# على صورهم لتجعله خامس الأماكن الأكثر شهرة على إنستغرام.

6- جسر غولدن جيت (سان فرانسيسكو)

من أشهر جسور الولايات المتحدة الأميركية، قام نحو 1.5 مليون شخص بالتقاط الصور أمامه ونشرها عبر حساباتهم على إنستغرام مع وضعهم وسم GoldenGateBridge#.

7- جسر البرج (لندن)

Good morning 🌺 (📸 by @bodzofficial) #mysecretlondon A post shared by Secret London (@secret.london) on Jul 6, 2017 at 1:36am PDT

الجسر الذي يربط ضفتي نهر التايمز حل سابعاً بـ1.17 مليون استخدام لوسمه TowerBridge# على إنستغرام.

8- تمثال الحرية (نيويورك)

Perfect timed shot 🗽⚡️ Double Tap if you like it! Follow @creative.art.inspirations for more! 📷 by Unknown All rights and credits reserved to the respective owner(s). #statueofliberty #flash #lightning #newyork A post shared by Exclusive • Luxury • Life (@exclusive.luxurylife) on May 8, 2017 at 8:35am PDT

قام نحو 1.08 مليون مستخدم بوضع وسم StatueofLiberty# على صورهم فيه في موقع تبادل الصور.

9- كنيسة العائلة المقدسة (برشلونة)

الكنسية ذات الطراز المعماري الفريد الموجودة في المدينة الإسبانية برشلونة تم استخدام الوسم الخاص بها نحو 929 ألف مرة SagradaFamilia#.

10- المدرج الروماني (روما)

When are you going to get around to seeing #Rome and the #Colosseum? There's no time like now. 📷: @thewaytotravel A post shared by Marriott Rewards (@marriottrewards) on May 8, 2017 at 3:09pm PDT

نحو 866 ألف استخدام لوسم Colosseum#، أكبر الهياكل المتبقية من الإمبراطورية الرومانية العريقة في مدينة روما الإيطالية.

11- صن تاور (تورنتو)

تم استخدام الوسم الخاص بـ"صن تاور" CNTower# الموجود بمدينة تورنتو الإيطالية أكثر من 777 ألف مرة في الصور المنشورة على إنستغرام.

12- ماتشو بيتشو (البيرو)

❤️ A post shared by Junia Fernandes (@por_onde_andeei) on Jun 29, 2017 at 2:09pm PDT

المدينة المفقودة لشعب الإنكا، تم استخدام الوسم الخاصة بها MachuPiccu# نحو 743 ألف مرة.

13- برج العرب (دبي)

Руссо Туристо на отдыхе 😎🇦🇪 #burjalarab#парус#отельпарус#burjdubai#burj#достопримечательность#7звезд#солнце#закат#солнечныйзайчик#солнцевглаз#солнцевглаза#прыжок#шпагат#впрыжке#прыгун#snowheadquarter A post shared by Dmitry Koshelev 🎬Actor 🎥 (@ghost_666_) on May 8, 2017 at 12:39am PDT

تم استخدام الوسم الخاص ببرج العرب BurjAlArab#، أحد أرقى فنادق العالم، أكثر من 718 ألف مرة في الصور المنشورة على إنستغرام.

14- تاج محل (الهند)

Sevdiğinin hatırasına yapılmasa, dünyanın 7 harikasından biri olur muydu?✨ #tajmahal #india 🇮🇳 A post shared by Elvin Levinler (@elvinimin) on May 7, 2017 at 11:00am PDT

البناء الذي يعتبر جوهرة الفن الإسلامي للهند، تم وضع الوسم الذي يحمل اسمه على إنستغرام TajMahal# أكثر من 603 آلاف مرة.

15- قصر باكنغهام (لندن)

looking thru my camera roll - so stay tuned for a ton of throwbacks throughout the next couple of days #sorrynotsorry 👌🏼 A post shared by David Ruff (@davidevanruff) on May 8, 2017 at 4:22pm PDT

بينما تم استخدام الوسم الذي يحمل اسم قصر ملوك بريطانيا "باكنغهام" على إنستغرام BuckinghamPalace# نحو 589 ألف مرة.

16- قوس النصر (باريس)

Un jour à l'hôtel Raphael ... . #hotel @hotelraphaelparis #paris #arcdetriomphe #lestoitsdeparis A post shared by Clara Morgane (@claramofficiel) on May 8, 2017 at 9:46am PDT

القوس التي تحمل جدرانها أسماء 660 من القادة العسكريين الفرنسيين، ويوجد تحتها قبر للجندي المجهول بشعلة دائمة، تم استخدام الوسم الذي يحمل اسمها ArcDeTriomphe# أكثر 503 آلاف مرة على إنستغرام.

17- دار الأوبرا ( سيدني)

Moody Opera Madness 💥 Cracking skies over the @sydneyoperahouse from a couple of weeks ago. One of our many amazing autumn skies 🙌🏼🍂 A post shared by Elisa | Sydney | Australia (@elisaeves) on May 8, 2017 at 4:52am PDT

يعتبر هذا المكان من وجهة نظر الزائرين واحداً من أجمل مسارح العالم، تم استخدام الوسم الذي يحمل اسم دار الأوبرا الأسترالية SydneyOperaHouse# أكثر من 428 ألف مرة في الصور المرفوعة على إنستغرام.

18- كنيسة الساكري كور (باريس)

أشهر كنائس العاصمة الفرنسية باريس بعد كنيسة نوتردام، تم استخدام الوسم الذي يحمل اسمها SacreCoeur# أكثر من 37 ألف مرة.

19- ستونهنج (إنكلترا)

Saw some rocks in a field today with @ldubyaheard #stonehenge A post shared by krazykeeth (@krazykeeth) on May 8, 2017 at 7:02am PDT

أحد أقدم الآثار الموجودة العالم والذي يرجح عودتها للعصر الحجر والبرونزي، تم استخدام الوسم الذي يحمل اسم StoneHenge# أكثر من 368 ألف مرة.

20- معبد تشيتشن إيتزا (المكسيك)

كما تم استخدام الوسم الذي يحمل اسم ChichenItza# نحو 351 ألف مرة على إنستغرام من قِبل زوار هذا المعبد الأثري الشهير.