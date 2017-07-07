دراسة تقول إنَّك ستشعر بجاذبيةٍ أكبر وتزيد ثقتك بنفسك عند ارتداء هذا اللون

إذا كنت تبحث عن أمرٍ يُعزِّز من ثقتك بنفسك، فعليك بارتداء اللون الأحمر.

فقد كشفت دراسة حديثة نشرت في المجلة الأوروبية لعلم النفس الاجتماعي، وأفرد لها موقع النسخة الأسترالية من "هاف بوست" تقريرًا، جاء فيه أنَّ الناس يشعرون بأنَّهم أكثر جاذبية جسدياً عندما كانوا يرتدون اللون الناري.







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وراقب باحثون من ألمانيا سلوك 180 طالباً جامعياً حين كانوا يرتدون قمصاناً حمراء أو زرقاء.

ووُضِع الطلاب في مقصورات صغيرة تحتوي على مرايا لرؤية انعكاساتهم، كما أجروا تجربة أخرى التقط فيها الطلاب صوراً لأنفسهم بدلاً من النظر في المرآة.

وطُلِب من المتطوعين في الدراسة أنَّ يملأوا استطلاعاً شملَ أسئلةً عن مدى الجاذبية التي يرونها في أنفسهم.

إلا أنَّ الباحثين قالوا للمشاركين إنَّ الدراسة والاستطلاع هما لتحديد ما إذا كان يمكن التنبؤ بسمات شخصية معينة من ملامح الوجه.

ومنح أولئك الذين ارتدوا اللون الأحمر تقييماً مُرتفعاً لأنفسهم بخانة الجاذبية مُقارنةً بالآخرين، وكذلك قيّموا أنفسهم بأرقامٍ مُرتفعة من ناحية الجاذبية الجنسية.

ولكن هناك بعض التحذيرات التي تأتي مع هذه النتائج: فما يُسمى "تأثير اللون الأحمر" قد لا يأتي بنتيجةٍ مع الجميع.

فبعض الناس يكونون أكثر خجلاً من غيرهم أو لا يحبون أن يكونوا محوراً للاهتمام، وهؤلاء قد ينظرون إلى أنفسهم بصورةٍ مختلف إذا ارتدوا اللون الأحمر. كما أنَّ هذا الإدراك الحسي قد يزول مع مرور الوقت، وفقاً للقائمين على الدراسة.







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وقالت الباحثة بجامعة زيورخ، آن بيرتولد حول هذا الموضوع لموقع PsyPost: "نحن بحاجةٍ إلى التحقيق فيما إذا كانت الخصائص المختلفة للشخصية تتفاعل مع تأثير اللون الأحمر وكيفية ذلك. ومن الممكن أن يختفي التأثير عندما يرتدي الشخص اللون الأحمر كل يوم".

وقالت آن أيضاً: "إن هذا واقعيٌ، وقد لا يكون اللون الأحمر هو الذي يجعل الناس يعتقدون أنهم يبدون أكثر جاذبية، فمن الممكن أن يكون ذلك عائداً لكونه يجذب الانتباه؛ الأمر الذي يعني أنَّ الزيادة في الجاذبية التي يعتقدها الناس في هذه الحالة قد تكون لأنَّ الشخص يلاحظ نفسه أكثر فحسب".

وبالإضافة إلى ذلك، فإنَّ عيِّنةً من 180 مشاركاً تُعتَبَر عينةً صغيرة، لذلك يصعب معرفة ما إذا كان تطبيق نتائج الدراسة ممكناً على الناس عامةً، وبالإضافة إلى ذلك، من غير الواضح ما إذا كانت النتائج طُبِّقت على نوعٍ واحد أو لونِ بشرةٍ واحد أكثر من الآخر.

ومع ذلك، هناك أبحاثٌ نفسيةٌ سابقة تدعم فكرة أن اللون بإمكانه أن يُغيِّر تصوُّر الشخص.

وتوصَّلت دراسةٌ أُجرِيَت في عام 2010 إلى أنَّ النساء يرون الرجال أكثر جاذبيةً عندما يرتدون اللون الأحمر. وتشير دراساتٌ أخرى إلى أن اللون مُرتبطٌ عقلياً بالقوة.

وبالإضافة إلى ذلك، تُظهِر بعض الأبحاث أنَّ النظر إلى اللون الأزرق يمكن أنَّ يجعل الناس أكثر إبداعاً، في حين أنَّ النظر إلى الأحمر قد يجعل عمل الشخص أدق.

ولذلك، فإنَّ محاولةَ ارتداءِ اللون الأحمر في إحدى المرات لن يضر، ولكن لا تجعله لونك الذي تعتاده بأي شكلٍ من الأشكال، فنحن على يقين بأنك تبدو رائعاً في كل الألوان.