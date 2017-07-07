احذر القراصنة.. شبكات Wi-Fi المجانية تهدد بياناتك الحساسة

حذرت هيئة الشرطة الألمانية من إدخال المعلومات المهمة والبيانات الحساسة على الهواتف الذكية عند استعمال شبكات WLAN المفتوحة خارج البلدان، وتضم هذه البيانات مثلاً كلمات المرور الخاصة بحسابات البريد الإلكتروني أو بيانات الوصول إلى الحسابات المصرفية عبر الإنترنت.

وأوضح الخبراء الألمان أن القراصنة قد يتمكنون من اختراق هذه الاتصالات المفتوحة بالإنترنت وقراءة البيانات وإساءة استعمالها، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وفي مثل هذه المواقف، يتعين على السياح استعمال إحدى الشبكات الافتراضية الخاصة VPN، والتي تمتاز بتوفير المزيد من الحماية ضد محاولات الاختراق مقارنة بنقاط الوصول العامة.

