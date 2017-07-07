ليس مستحيلاً كما تظن.. يمكنك إضافة بطاقة ذاكرة Micro SD في جهاز الآيفون

يعد استنفاد مساحة التخزين على جهاز الآيفون أو الآيباد الخاص بك، وعدم استطاعة التقاط صورة أو مقطع فيديو آخر من دون أن تضطر إلى حذف بعض الملفات، من كبرى المشاكل التي تواجه مستخدمي الهواتف الذكية.

إذا كنت أحد من يعانون تلك المشكلة، ففيما يلي كيفية إضافة منفذ لبطاقة ذاكرة مايكرو إس دي لجهاز الآيفون أو الآيباد، بحسب موقع Zdnet الأميركي.

واحدة من الطرق التي تمكنك من فعل ذلك هي استخدام قارئ بطاقة الذاكرة من شركة ليكسار، والذي يسمح لك، بجانب تطبيق ليكسار المجاني لإدارة الهاتف، بنقل الصور ومقاطع الفيديو بين جهاز الآيفون أو الآيباد الخاص وبطاقة الذاكرة.

يمكنك أيضاً استخدام قارئ بطاقة الذاكرة لنقل الصور والفيديوهات من الكاميرات الأخرى إلى الآيفون أو الآيباد لتعديل وتحميل الصور على شبكة الإنترنت.

وهناك طريقة أخرى لإضافة منفذ لبطاقة ذاكرة مايكرو إس دي للآيفون أو الآيباد، وهي استخدام الكابل الضوئي مزدوج الاستخدام وقارئ بطاقة الذاكرة من شركة فالكيت، وهو في الأساس كابل ضوئي يبلغ سمكه 10 بوصات ويحتوي على منفذ لبطاقة مايكرو إس دي مُزوَّد به، وتعتبر الخطوة زهيدة الثمن؛ إذ تبلغ 25 دولاراً فقط، والتي تمكنك من الحصول على ميزةٍ يستمتع بها مستخدمو نظام التشغيل أندرويد منذ سنوات.

وتسمح لك هذه الميزة بإضافة مساحة تخزين حتى 256 غيغابايت مقابل جزءٍ صغير من التكلفة التي تفرضها أجهزة آبل لإضافة مساحة تخزين جديدة. وحالياً، يمكنك شراء بطاقة ذاكرة مايكرو إس دي بمساحة تخزين 256 غيغابايت مقابل نحو 170 دولاراً، في حين أنَّ سعر هاتف آيفون 7 بمساحة تخزين 256 غيغابايت يبلغ 849 دولاراً مقارنةً بسعر هاتف آيفون 7 بمساحة تخزين 32 غيغابايت، والذي يصل سعره إلى 649 دولاراً.

وتذكر أنَّه لن يقتصر استخدامك على بطاقة ذاكرة مايكرو إس دي واحدة فقط في وقتٍ واحد. يمكنك أيضاً نقل الملفات من وإلى أجهزة الأندرويد، وأجهزة الحاسوب، وأجهزة ماك.

ربما الأمر ليس جيداً مثل وجود منفذ بطاقة مايكرو إس دي داخل الجهاز بالفعل، ولكنَّه بالتأكيد أفضل من لا شيء.