في عملية نادرة لإنقاذ حياتها.. إزالة ورم يزن أكثر من 17 كيلوغراماً من بطن سيدة في الإمارات

قال فريق طبي في الإمارات إنه تمكّن من إزالة ورم وزنه 17.5 كيلوغرام من بطن امرأة إماراتية، في عملية نادرة من أجل إنقاذ حياتها.

وذكرت صحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية أن المريضة، وهي معلمة تبلغ من العمر 35 عاماً، نُقلت إلى قسم الطوارئ في مستشفى "لطيفة" بمدينة دبي.

وأوضحت الصحيفة الصادرة بالإنكليزية، أمس الأربعاء، أن السيدة كانت تعاني من آلام شديدة في البطن، يوم الجمعة الماضي، وقد أُجريت لها العملية في اليوم ذاته.

وأضافت أن الاختبارات الأولية كشفت انخفاضاً في ضغط الدم وارتفاع النبض وانخفاض مستويات الهيموجلوبين في جسم المريضة، الأمر الذي استوجب تدخلاً جراحياً لإنقاذها.

واستغرقت عملية إزالة الورم 3 ساعات متواصلة، تم خلالها أيضاً إزالة رحم المرأة ومبيضيها.

وقالت الدكتورة أمل القدرة، رئيسة قسم أمراض النساء والتوليد في المستشفى: "أظهر الفحص أن الورم كان يتراوح بين 35 و40 سم، ما تسبب في ضغط كبير على أجهزة المريضة بما في ذلك الرئتان، بشكل خطر".

وأضافت القدرة، التي أجرت العملية للمريضة، أن حالة المرأة نادرة، مشيرة إلى أن الورم هو الأكبر من نوعه الذي يتم اكتشافه لدى مريض في المستشفيات التابعة لهيئة الصحة في دبي.