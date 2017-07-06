العلاقة شهدت دفئاً في الفترة الأخيرة.. السنوار ووفد من قيادات "حماس" يتفقدون حدود غزة مع مصر

وصل وفد من قيادي حركة "حماس" الفلسطينية إلى حدود قطاع غزة الجنوبية مع مصر للوقوف على الإجراءات الأمنية التي تقوم بها وزارة الداخلية في المنطقة.

ووفقاً لـ"المركز الفلسطيني للإعلام"، فقد زار الوفد "رفيع المستوى، صباح الخميس 6 يوليو/تموز، الحدود الجنوبية لقطاع غزة لتفقد الإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية والأمن الوطني عقب التفاهمات الأخيرة مع القاهرة".

وأشار المركز إلى أن الوفد ضمّ رئيس اللجنة الإدارية الحكومية عبدالسلام صيام، ورئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، بالإضافة إلى رئيس قطاع الأمن وقائد قوات الأمن العام ومدير عام هيئة المعابر والحدود في القطاع، بحسب ما ذكر موقع روسيا اليوم.

وشملت الجولة التي امتدت على طول الحدود من الشرق إلى الغرب تفقد معبر رفح البري بالإضافة إلى معبر كرم أبوسالم التجاري شرقي رفح، كما شملت تفقد النقاط الحدودية، ومواقع قوات الأمن الوطني ونقاط انتشارها على الحدود.