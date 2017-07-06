فيديو لشاب فرنسي بعنوان "لا تذهبوا إلى الجزائر" يحوز 300 ألف مشاهدة وينال استحسان الجزائريين!

نشر شاب فرنسي مقطع فيديو على يوتيوب بعنوان "لا تذهبوا إلى الجزائر"، وقد تخطى الفيديو المنشور بتاريخ 29 يونيو/حزيران 2017، حاجز الـ300 ألف مشاهدة.

إذ قال المخرج والمصور الفوتوغرافي الشاب بنيامين مارتيني، في مقدمة الفيديو: "نصيحة: لا تذهب إلى الجزائر. كما أرجو مشاهدة الفيديو إلى النهاية؛ حتى تكتشفوا الخطوة التالية"، وقصد الشاب الفرنسي أنه يجب ألا يذهب أحد إلى الجزائر؛ لأنه إذا فعل فستتولد داخله رغبة ملحة في البقاء فيها.

وتحدث الشاب عن بعض الآراء الشائعة بين أبناء بلده عن السفر للجزائر، من قبيل أنها صحراء شاسعة، أو دولة خطرة لا يحب أهلها الشعوب الغربية خاصةً الفرنسيين، أو أنها بلد بلا تاريخ، وأخذ في الرد على تلك الشائعات الخاطئة.

وفي الأثناء، كتب الشاب الفرنسي على مدونته الخاصة: "الجزائر بلد خطير...للأسف، يتم تداول هذه الشائعة على نطاق واسع، ومن بين الأشخاص الذين يصدقون هذا الكلام، أفراد عائلتي، فكم تمنيت أن تروا ردود فعلهم عندما علموا بزيارتي إلى الجزائر!".

وقال الشاب، بحسب ما ذكرته صحيفة Geopolis الفرنسية: "بعض هذه المعلومات صحيحة؛ إذ لا تعتبر أغلب مناطق البلاد خطيرة، إلا إذا تعلق الأمر بمنطقة القبائل أو بعض ولايات الجنوب. ففي الواقع، لا يمكنك التجول في هذه المناطق دون مرافقة شخص ملمّ بهذه الأماكن جيداً".

وينشر الشاب في قناته على يوتيوب معلوماتٍ عن الدول التي هجرها السياح بسبب بعض الاعتقادات الخاطئة المنتشرة، مؤكداً أنه سيستمر في نشر سلسلة خاصة بهذه الدول؛ للرد على تلك الشائعات، وقد نشر سابقاً فيديو عن بلدٍ آخر في منطقة الشرق الأوسط وهو إيران، فيما حاز الفيديو أكثر من مليون مشاهدة.









