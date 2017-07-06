الخطوط القطرية تبدأ قريباً بشراء أسهم في "أميركان إيرلاينز".. فكم تبلغ قيمة الصفقة المتوقعة؟

قال أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية (حكومية)، الخميس 6 يوليو/تموز، إن الشركة ستبدأ قريباً، بشراء أسهم في شركة "أميركان إيرلاينز"، أكبر شركة طيران في العالم، على وقع سعر السهم في السوق.

وأضاف الباكر، في تصريحات للصحفيين على هامش مؤتمر في دبلن: "نستهدف شراء ما يصل إلى 4.75% من الأسهم بعد الحصول على موافقة الجهات التنظيمية".

وسبق أن أخطرت الخطوط القطرية، أميركان إيرلاينز في يونيو/حزيران الماضي، أنها مهتمة بشراء ما يصل إلى 10% من أسهمها؛ وجاء العرض القطري دون طلب من الشركة الأميركية التي لم تطرح أسهمها للبيع.

وتابع الباكر: "تلقينا رداً باهتاً من الرئيس التنفيذي للشركة الأميركية على خططنا، أكد خلاله أنه أوصى مجلس إدارة شركته بعدم السماح لنا بالاستحواذ على 10% من الأسهم".

وتعادل حصة 10% نحو 808 ملايين دولار من أسهم "أميركان إيرلاينز"، وفق حسابات الأناضول.

وفي 2015، استحوذت الخطوط الجوية القطرية على حصة 10% من مجموعة الخطوط الجوية الدولية، وهي الشركة القابضة المالكة للخطوط الجوية البريطانية وإيبيريا.

وفي يوليو/تموز من العام نفسه زادت حصتها إلى 20%، لتصبح أكبر مُساهم في المجموعة الدولية، التي واجهت اضطرابات فيما بعد.

وعلى صعيد آخر، قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية إن الشركة لم تلغ طلبيتها المتبقية لطائرات إيرباص من طراز "A350" بسبب التأخر في التسليم.

وأكد الباكر أن التأخير يأتي من "إيرباص"، مطالباً الشركة بضرورة تنفيذ التسليم بسرعة أكبر.

والخطوط الجوية القطرية هي شركة الطيران الوطنية في قطر، وتتخذ من مطار حمد الدولي مركزاً لعملياتها، وتقدم خدماتها لأكثر من 150 وجهة في الشرق الأوسط، آسيا، إفريقيا، أوروبا، أميركا الشمالية وأستراليا.