"تدميرها سهل للغاية".. كوريا الشمالية تهدد جارتها الجنوبية بمحو قواتها

حذرت بيونغ يانغ، الخميس 6 يوليو/تموز 2017، من أن تدمير كوريا الجنوبية بالنسبة إليها أمر "سهل للغاية"، وفق وسائل إعلام كوريا الشمالية، رداً على التمارين الكورية الجنوبية-الأميركية المشتركة إثر تجربة إطلاق صاروخ باليستي كوري شمالي عابر للقارات.

بعد أقل من 24 ساعة من تجربة إطلاق الصاروخ الذي لقي إدانة دولية، ردت سيول وواشنطن، الأربعاء، بتنظيم تمارين تحاكي هجوماً على الشمال أطلقت خلالها عدة صواريخ قصيرة المدى سقطت في بحر اليابان.

وردَّت كوريا الشمالية، الخميس، عبر "اللجنة الوطنية للسلام في كوريا" وهي أداتها الدعائية، بالتهجم على رئيس كوريا الجنوبية، مون جاي-إن، الذي أدان تجربة الصاروخ ودعا الى تشديد العقوبات على جارته، بدلاً من "أن يفرح"، وفق ما قالته وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية: "إن القضاء على القوات الدمى (الجنوبية) أمر سهل للغاية ما دمنا اليوم قادرين على تدمير الأراضي الأميركية"، ووصفت سيول بأنها "عصابة" و"دمية عسكرية".

شكّل إطلاق صاروخ عابر، قال خبراء إنه قادر على بلوغ ألاسكا، نجاحاً لبيونغ يانغ، التي تعمل على صنع شحنة نووية يمكن تركيبها على مثل هذه الصواريخ وتهديد الأراضي الأميركية بالسلاح النووي.