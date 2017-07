وردي أم أزرق.. جدل الألوان يعود من جديد.. كيف ترى ألوان هذه الصورة؟

بعد مرور عامين على ظهور صور الفستان الذي حيَّر العالم بلونه، ظهرت من جديد صور لملابس رياضية تحمل العلامة التجارية Nike، لتعيد الجدل من جديد.

شابّة بريطانية، تُدعى راشيل ستيوارت، نشرت عبر حسابها على فيسبوك، صورة لطقم رياضي وشبشب، وعلقت عليها بقولها: "كيف يرى الآخرون ألواناً غير الأبيض والوردي في هذه الصورة؟".

وسرعان ما جاءت التعليقات متباينة؛ فالبعض رآها وردية وبيضاء، في حين رآها البعض زرقاء ورمادية، فيما رآها آخرون بلون أقرب إلى الأخضر.

والأغرب من ذلك، أن هنالك من قال إنه رآها لأول مرة وردية ثم تغير لونها عندما أعاد النظر إليها مرة أخرى، حسبما جاء في صحيفة Daily mail.

وأعادت هذه الصورة الأذهان نحو صورة الفستان التي ظهرت قبل عامين والشبشب الذي ظهر قبل عام.

#the_dress انا اشوفه اسود وازرق I see it black and blue. pic.twitter.com/LPNgmPSMEb

— F9 (@Fai9alAl3mri) February 27, 2015