تُصوِّر سارقها وتشحن هاتفك وتوفر اتصالاً بالإنترنت.. إليك مميزات محفظة الأحلام

طوَّرت شركة أميركية ناشئة، ما تقول إنها "المحفظة الذكية الأقوى على الإطلاق"، ذلك لأنها توفر العديد من المزايا التي تجعلها "محفظة الأحلام للجميع"، خاصةً عند الحديث عن الكاميرا المدمجة التي تأتي مع المحفظة لالتقاط صور سارقي المحافظ.

وقالت شركة "فولترمان" Volterman إن محفظتها الذكية، التي تحمل نفس اسمها، تأتي مع بنك طاقة لشحن الأجهزة الذكية سلكياً أو لاسلكياً، بالإضافة إلى نظام تحذير ينبه المستخدم حينما ينسى هاتفه أو المحفظة في مكان عام.

وأضافت الشركة، التي تتخذ من مدينة نيوآرك بولاية نيوجيرسي الأميركية مقراً لها، أن "فولترمان" توفر للمستخدم إمكانية الاتصال بالإنترنت من خلال نقطة وصول واي فاي المدمجة، بالإضافة إلى أنها تدعم نظام تحديد المواقع العالمي GPS، وتدعم تقنية بلوتوث.

وأطلقت شركة فولترمان حملة تمويل على منصة التمويل الجماعي IndieGoGo، بهدف جمع 45 ألف دولار أميركي، ولكن يبدو أن هذا الابتكار حظي بإعجاب الكثيرين، إذ وصلت التبرعات (حتى لحظة كتابة الخبر) إلى أكثر من 264 ألف دولار أميركي، ولا يزال هناك شهر حتى نهاية الحملة.

وتقول الشركة إنه على الرغم من كل التقنيات الموجودة داخل المحفظة، إلا أنها رقيقة وخفيفة الوزن، وهي مصنوعة من مواد ذات جودة عالية. وهي تأتي لمعالجة مشكلات مثل فقدان المحافظ، إذ أشارت فولترمان إلى أن 30 مليون محفظة تُفقد سنوياً حول العالم، بالإضافة إلى أن شخصاً واحداً على الأقل يفقد هاتفه الذكي في الولايات المتحدة كل 3.5 ثانية.

وفيما يتعلق بالمواصفات الداخلية لمحفظة فولترمان الذكية، التي تأتي في أربعة أحجام مختلفة، فهي تضم معالجاً من نوع ARM Cortex A9، وذاكرة وصول عشوائي RAM بحجم 512 ميغابايت، و32 غيغابايت من مساحة التخزين الداخلية، بالإضافة إلى كاميرا بدقة 4 ميغابكسل، وهي ميزة اختيارية بالنسبة للمستخدمين الذين لا يفضلون أن تحتوي محافظهم على كاميرا.

وتدعم المحفظة، التي تمتاز أيضاً بأنها مقاومة للماء، تقنية "بلوتوث 5.0"، وشبكات الجيل الثاني 2G والثالث 3G، وشبكات واي فاي. وتتراوح سعة بنك الطاقة المرافق بين 2,000 إلى 5,000 ميلي أمبير/ساعة، وذلك بحسب الحجم.

وتأتي المحفظة مع ثلاثة أسلاك تدعم الأنواع المختلفة من الهواتف الذكية، وهي تُوصل مغناطيسياً بالمحفظة لإزالتها حين الفراغ من الشحن.

يُذكر أن المحفظة تأتي مع تطبيق ذكي للهواتف الذكية العاملة بنظامي أندرويد وآي أو إس. وتعتزم الشركة بدء شحنها اعتباراً من شهر ديسمبر/كانون الأول القادم، وبسعر يبدأ من 98 دولاراً أميركياً للحجم الأصغر.