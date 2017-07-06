الحرية_للإماراتي_غانم_عبدالله_مطر.. مطالبات بالإفراج عن شاب نشر فيديو عن قطر هذا ما قاله فيه

تسبَّب مقطع فيديو سجَّله شاب إماراتي، منتقداً موقف دول الخليج ومصر ضد قطر، في اعتقاله صباح الخميس، 6 يوليو/تموز، من قبل الجهات الأمنية الإماراتية.

وتحدّث مطر في المقطع الذي نشره على حسابه بسناب شات ويظهر فيه داخل سيارته، لمدة دقيقة ونصف الدقيقة عن رأيه فيما يجري بحق قطر، واصفاً إياها بأنها دولة لا تقبل أن تُقاد، هي تقود شعبها، ولا أحد يقودها، ملمحاً إلى وجود دول في نفس الوقت تقبل أن تكون مقادة.

وانتقد في بداية حديثه الحصار المفروض على قطر، معتبراً أنها لو استطاعت سد احتياجاتها من الحليب، فمن أين ستجلب بقية المواد الغذائية؟

وأضاف: "يجب ألا ننسى وقفة قطر معنا في حرب اليمن".

وقد انتشر هذا الفيديو الأربعاء، 5 يوليو/تموز، بعد ساعات من مؤتمر وزراء الخارجية للدول الأربع المشاركة في حصار قطر، التي بحسب مطر لم تحقق ما تريده من هذا البلد الذي لم يولِ أي اهتمام لمطالبها.

ودشن مغردون الوسم #الحرية_للإماراتي_غانم_عبدالله_مطر، مطالبين جمعية حقوق الإنسان بالتدخل الفوري للإفراج عنه.

بعد دقائق من تعاطفه تم اعتقاله

غانم عبدالله مطر مواطن إماراتي من #أبوظبي قال كلمة الحق عن #قطر متحديا قانون تجريم المتعاطف مع أخيه المسلم. pic.twitter.com/RJb34BESKG — #الشعب_الإماراتي (@emirates_people) July 5, 2017

وأشار بعضهم إلى أنَّه اعتُقل من منزله أمام والدته التي ودَّعته باكية، ولم يتسن لـ"هاف بوست عربي" التأكد من الأمر.