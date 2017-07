صور: الظهور الأول لأمل وجورج كلوني بصحبة توأميهما.. رحلة على طائرة خاصة إلى بلد "شهر العسل"

ظهر الممثل الأميركي جورج كلوني وزوجته المحامية البريطانية اللبنانية الأصل أمل علم الدين، لأول مرة مع طفليهما التوأم، حيث سافر الزوجان بمولوديهما إلى العاصمة الإيطالية روما على متن طائرة خاصة.

ونقل موقع TMZأن غرض العائلة من السفر هو الاحتفال بمرور شهر على مولد الطفلين إيلا وألكسندر.

وظهر الزوجان وقد بدت عليهما السعادة الغامرة، بملابس بسيطة من القمصان البيضاء وسروايل الجينز، بينما حمل كلٌّ منهما طفلاً مغطى بغطاء أبيض أنيق.

Rande Gerber reveals how George and Amal Clooney are coping as new parents https://t.co/DqjFKxPxlS pic.twitter.com/1kzqPOwkPD

— Harper's Bazaar UK (@BazaarUK) ٢٥ يونيو، ٢٠١٧