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صور: الظهور الأول لأمل وجورج كلوني بصحبة توأميهما.. رحلة على طائرة خاصة إلى بلد "شهر العسل"

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GEORGE AND AMAL
Francois Pauletto via Getty Images

ظهر الممثل الأميركي جورج كلوني وزوجته المحامية البريطانية اللبنانية الأصل أمل علم الدين، لأول مرة مع طفليهما التوأم، حيث سافر الزوجان بمولوديهما إلى العاصمة الإيطالية روما على متن طائرة خاصة.



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ونقل موقع TMZأن غرض العائلة من السفر هو الاحتفال بمرور شهر على مولد الطفلين إيلا وألكسندر.

وظهر الزوجان وقد بدت عليهما السعادة الغامرة، بملابس بسيطة من القمصان البيضاء وسروايل الجينز، بينما حمل كلٌّ منهما طفلاً مغطى بغطاء أبيض أنيق.



وكانت أمل كلوني قد وضعت طفليها، في الـ6 من شهر يونيو/حزيران 2017، في مستشفى سانت ماري، ولم يظهرا للعلن بعد، إلا أن زوج العارضة الأميركية سيندي كراوفورد رجل الأعمال راندي غربر، الذي تربطه صداقة وطيدة وشراكات في العمل بآل كلوني، قد وصف التوأم بأنهما خليط جميل، جورج وأمل.

يشار إلى إن الزوجان كلوني أقاما شهر العسل في ديسمبر/ كانون الأول 2014 في فينيس بإيطاليا.

 

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