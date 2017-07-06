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السقا وحماقي ووفاء الكيلاني ينعون عمرو سمير.. هذا ما كتبه نجوم الفن عن الممثل الراحل

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AMR SAMIR
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نعى عدد كبير من الفنانين الممثل والمذيع الشاب عمرو سعد، بعد رحيله مساء الأربعاء، 6 يوليو/تموز، إثر إصابته بسكتة قلبية، معبرين عن حزنهم وصدمتهم الكبيرة لرحيله.

وعبر كثيرٌ منهم عن حزنهم في منشورات كتبوها على صفحاتهم الشخصية على الشبكات الاجتماعية، فيما شارك عدد منهم في وسم يحمل اسم الممثل الراحل على تويتر.

إذ دعا له الممثل أحمد السقا بالرحمة في تغريدة على حسابه على تويتر.



فيما قدَّم المغني المصري محمد حماقي العزاء لأسرته.



كما شاركت المذيعة وفاء الكيلاني في وسم تويتر، داعيةً له بالرحمة.



نعاه أيضاً الممثل ومقدم البرامج اللبناني وسام حنا في تغريدة على حسابه على تويتر.



وكذا المذيع أحمد يونس، الذي أُصيب بوعكة صحية وذهب للمستشفى لإجراء رسم قلب على إثر الصدمة.





وتمنت الممثلة مي عمر له الرحمة.





فيما نشر الممثل الشاب أمير المصري صورة له مع بعض كلمات النعي.





ونقلت خبر الوفاة أيضاً الصفحة الرسمية للممثلة وفاء عامر على فيسبوك.





وتقدَّم الصحفي والمذيع المصري عادل حمودة بالعزاء لأسرته.





وطلب الممثل كريم فهمي من الجميع الدعاء للراحل عمرو سمير بالرحمة، في منشورٍ على حسابه على إنستغرام.


الله يرحمه و يغفر له ، ادعوله

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المغنية والممثلة الأردنية مي سليم، التي شاركته أحد الأعمال الفنية، أكدت على طيبته وأخلاقه العالية.



وشاركت الممثلة المصرية مي كساب صورته مع تعليقٍ تنعاه فيه.



وكذا الممثلة زينة.


البقاء لله ربنا يصبر اهلك ان لله وان اليه راجعون

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والممثلة مها أحمد.



فيما دعا الفنان عمرو يوسف أن يُصبِّر الله أسرته على الفراق.


اللهم ارحمه و صبر اهله ، برجاء الدعاء و قرأة الفاتحة ل عمرو سمير

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فيما تذكرت الممثلة والمغنية أمينة فخراني موقفاً لها معه، في منشورٍ على حسابها على إنستغرام.


الله يرحمك يمكن قابلتك مرة واحدة بس وكانت من زمان شوية بس عرفت خبر وفاتك على طول صوتك مش مفارق ودانى وكنت فرحان أوى وبتضحك جدا جدا الضحكة اللى مش بتفارقك ربنا يصبر قلب والدتك الست العظيمة ماجدة عاصم الله يرحمك يا عمرو الله يرحمك ونعم الشباب فعلا ربنا بياخد الناس الكويسة وانت أطيب قلب ولن أنسي ابتسامتك مع السلامة وسلملنا على الحبايب أنتم السابقون ونحن بأذن الله اللاحقون ان لله وان أليه لاراجعون الفاتحة

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وشكرت الممثلة صابرين أخلاق الممثل الراحل على إنستغرام هي الأخرى.



بينما طلب الممثل ماجد المصري من جمهوره الدعاء لزميله الراحل.


الله يرحمك ويصبر اهلك . برجاء الدعاء بالمغفره والرحمه إن شاء الله🙏🏽

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فيما شاركت الممثلة إيمي سالم صورة لعمرو سمير، مؤكدةً أنها لم تُصدق خبر وفاته عندما سمعته.


انا مصدقتش لما سمعت انك سيبتنا انا فعلا مش مصدقة .... بس الحمدلله اني سمعت صوتك قريب و انت بتبارك لي على مسلسلي .... قلبي وجعني عليك يا عمرو.... حبيبي كان نفسك في حاجات كتير بس ربنا يسامحك و يغفرلك و يثبتك عند السؤال و تلاقي فوق احلى من اللي عندنا هنا تحت ... الي لقاء قريب يا اكثر الشباب احتراما يارب عامله بما أنت أهله انا لله و انا اليه راجعون المذيع و الممثل عمرو سمير في ذمة الله . توفي عمر أثر سكتة قلبيه عن عمر ٣٣ سنة #عمرو_سمير

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أما المغني حمادة هلال فكتب له دعاء المتوفَّى.



 

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