السقا وحماقي ووفاء الكيلاني ينعون عمرو سمير.. هذا ما كتبه نجوم الفن عن الممثل الراحل

انا مصدقتش لما سمعت انك سيبتنا انا فعلا مش مصدقة .... بس الحمدلله اني سمعت صوتك قريب و انت بتبارك لي على مسلسلي .... قلبي وجعني عليك يا عمرو.... حبيبي كان نفسك في حاجات كتير بس ربنا يسامحك و يغفرلك و يثبتك عند السؤال و تلاقي فوق احلى من اللي عندنا هنا تحت ... الي لقاء قريب يا اكثر الشباب احتراما يارب عامله بما أنت أهله انا لله و انا اليه راجعون المذيع و الممثل عمرو سمير في ذمة الله . توفي عمر أثر سكتة قلبيه عن عمر ٣٣ سنة #عمرو_سمير

