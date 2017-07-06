السقا وحماقي ووفاء الكيلاني ينعون عمرو سمير.. هذا ما كتبه نجوم الفن عن الممثل الراحل

نعى عدد كبير من الفنانين الممثل والمذيع الشاب عمرو سعد، بعد رحيله مساء الأربعاء، 6 يوليو/تموز، إثر إصابته بسكتة قلبية، معبرين عن حزنهم وصدمتهم الكبيرة لرحيله.

وعبر كثيرٌ منهم عن حزنهم في منشورات كتبوها على صفحاتهم الشخصية على الشبكات الاجتماعية، فيما شارك عدد منهم في وسم يحمل اسم الممثل الراحل على تويتر.

إذ دعا له الممثل أحمد السقا بالرحمة في تغريدة على حسابه على تويتر.

فيما قدَّم المغني المصري محمد حماقي العزاء لأسرته.



خالص العزاء في وفاة المذيع والممثل الشاب عمرو سمير، اسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة وبأن يلهم الله أهله الصبر والسلوان pic.twitter.com/bcchBppoZA — Mohamed Hamaki (@Hamaki) July 6, 2017

كما شاركت المذيعة وفاء الكيلاني في وسم تويتر، داعيةً له بالرحمة.



انا لله وانا اليه راجعون

خبر محزن جداً وفاة المذيع والممثل #عمرو_سمير أثر أزمة قلبية في اسبانيا

اللة يرحمه ويصبر أهله يارب🙏🏻 pic.twitter.com/fwGrW4Cw83 — WAFAA ELKILANY (@ELKILANYWAFAA) July 5, 2017

نعاه أيضاً الممثل ومقدم البرامج اللبناني وسام حنا في تغريدة على حسابه على تويتر.



فلّيت بكير يا أطيب قلب بس بوعدك رح اذكرك دايما بصلاتي لحتى تخلص صلاتي . خيِّ و صديقي #عمرو_سمير الله يرحمك و يصبر قلب إمك . pic.twitter.com/GJRPVR0su0 — Wissam R Hanna (@WissamRHanna) July 6, 2017

وكذا المذيع أحمد يونس، الذي أُصيب بوعكة صحية وذهب للمستشفى لإجراء رسم قلب على إثر الصدمة.



انا في البيت الحمد لله

الموضوع سببه كذا حاجه حصلوا لي ورا بعض ..

والعلاج راحه مش اكتر..

ربنا ما يكتب عليكو الم فقد المقربين.. — Ahmad Youness (@Ahmad_Youness) July 5, 2017

وتمنت الممثلة مي عمر له الرحمة.









فيما نشر الممثل الشاب أمير المصري صورة له مع بعض كلمات النعي.









ونقلت خبر الوفاة أيضاً الصفحة الرسمية للممثلة وفاء عامر على فيسبوك.









وتقدَّم الصحفي والمذيع المصري عادل حمودة بالعزاء لأسرته.









وطلب الممثل كريم فهمي من الجميع الدعاء للراحل عمرو سمير بالرحمة، في منشورٍ على حسابه على إنستغرام.

الله يرحمه و يغفر له ، ادعوله A post shared by Karim Fahmy (@karimfahmiofficial) on Jul 5, 2017 at 12:55pm PDT

المغنية والممثلة الأردنية مي سليم، التي شاركته أحد الأعمال الفنية، أكدت على طيبته وأخلاقه العالية.

على الرغم ان اشتغلنا عمل واحد بس بجد من أطيب الناس اللى مش ممكن تنسي اخلاقاهم ولا الضحكة اللى مش بتفارق وشه الله يرحمك ياعمرو ويصبر أهلك .. بجد مش هيبقي بعد ما تروح من الدنيا غير السيرة الطيبة .. اللهم أجرنا من موت الغفلة ولا تأخذنا من الدنيا إلا وانت راضٍ عنا يارب 🙏🏻 A post shared by Mai Selim (@maiselim) on Jul 5, 2017 at 3:01pm PDT

وشاركت الممثلة المصرية مي كساب صورته مع تعليقٍ تنعاه فيه.

لا حول ولا قوه الا بالله العظيم انا لله ولا اليه راجعون قلبي وجعني جدا الله يرحمك يا عمرو رب لا توفنا الا وانت راضٍ عنا اللهم أحسن خاتمتنا يا ارحم الراحمين البقاء والدوام لله A post shared by Maiikassabofficial (om Farida) (@maiikassabofficial) on Jul 5, 2017 at 12:18pm PDT

وكذا الممثلة زينة.

البقاء لله ربنا يصبر اهلك ان لله وان اليه راجعون A post shared by Zeina Reda (@zeinareda29) on Jul 5, 2017 at 4:07pm PDT

والممثلة مها أحمد.

قلبى واجعنى عليك قوى يابو احلى واطيب ضحكه بس ماتعزش على اللى خلقك ربنا يرحمك ويحسن اليك البقاء لله المذيع الشاب عمرو سمير A post shared by mahaahmed (@mahaahmed00) on Jul 5, 2017 at 11:44am PDT

فيما دعا الفنان عمرو يوسف أن يُصبِّر الله أسرته على الفراق.

اللهم ارحمه و صبر اهله ، برجاء الدعاء و قرأة الفاتحة ل عمرو سمير A post shared by Amr Youssef (@amryoussefofficial) on Jul 5, 2017 at 2:10pm PDT

فيما تذكرت الممثلة والمغنية أمينة فخراني موقفاً لها معه، في منشورٍ على حسابها على إنستغرام.

الله يرحمك يمكن قابلتك مرة واحدة بس وكانت من زمان شوية بس عرفت خبر وفاتك على طول صوتك مش مفارق ودانى وكنت فرحان أوى وبتضحك جدا جدا الضحكة اللى مش بتفارقك ربنا يصبر قلب والدتك الست العظيمة ماجدة عاصم الله يرحمك يا عمرو الله يرحمك ونعم الشباب فعلا ربنا بياخد الناس الكويسة وانت أطيب قلب ولن أنسي ابتسامتك مع السلامة وسلملنا على الحبايب أنتم السابقون ونحن بأذن الله اللاحقون ان لله وان أليه لاراجعون الفاتحة A post shared by Amina_official (@amina_fkhrany_official) on Jul 5, 2017 at 5:45pm PDT

وشكرت الممثلة صابرين أخلاق الممثل الراحل على إنستغرام هي الأخرى.

الله يرحمك ويجعل مثواك الجنه انا لله وانا اليه راجعون ويصبر اهلك وخاصة والدتك الاعلاميه #ماجده_عاصم كنت شاب خلوق بس ربنا يبدلك خير من الدنيا وماعليها A post shared by Sabrien - صابرين (@sabrienofficial) on Jul 5, 2017 at 1:48pm PDT

بينما طلب الممثل ماجد المصري من جمهوره الدعاء لزميله الراحل.

الله يرحمك ويصبر اهلك . برجاء الدعاء بالمغفره والرحمه إن شاء الله🙏🏽 A post shared by ماجد المصري (@magedelmasryofficial) on Jul 5, 2017 at 10:26pm PDT

فيما شاركت الممثلة إيمي سالم صورة لعمرو سمير، مؤكدةً أنها لم تُصدق خبر وفاته عندما سمعته.

انا مصدقتش لما سمعت انك سيبتنا انا فعلا مش مصدقة .... بس الحمدلله اني سمعت صوتك قريب و انت بتبارك لي على مسلسلي .... قلبي وجعني عليك يا عمرو.... حبيبي كان نفسك في حاجات كتير بس ربنا يسامحك و يغفرلك و يثبتك عند السؤال و تلاقي فوق احلى من اللي عندنا هنا تحت ... الي لقاء قريب يا اكثر الشباب احتراما يارب عامله بما أنت أهله انا لله و انا اليه راجعون المذيع و الممثل عمرو سمير في ذمة الله . توفي عمر أثر سكتة قلبيه عن عمر ٣٣ سنة #عمرو_سمير A post shared by Emy Official إيمي سالم (@emysalemofficial) on Jul 5, 2017 at 11:36am PDT

أما المغني حمادة هلال فكتب له دعاء المتوفَّى.