السقا وحماقي ووفاء الكيلاني ينعون عمرو سمير.. هذا ما كتبه نجوم الفن عن الممثل الراحل

نعى عدد كبير من الفنانين الممثل والمذيع الشاب عمرو سعد، بعد رحيله مساء الأربعاء، 6 يوليو/تموز، إثر إصابته بسكتة قلبية، معبرين عن حزنهم وصدمتهم الكبيرة لرحيله.
وعبر كثيرٌ منهم عن حزنهم في منشورات كتبوها على صفحاتهم الشخصية على الشبكات الاجتماعية، فيما شارك عدد منهم في وسم يحمل اسم الممثل الراحل على تويتر.
إذ دعا له الممثل أحمد السقا بالرحمة في تغريدة على حسابه على تويتر.
الله يرحمك ياعمرو :(
دعواتكم بالرحمه والمغفره. #عمرو_سمير pic.twitter.com/ReX74apEdd
— Ahmed Elsaka (@ElSaka) July 5, 2017
فيما قدَّم المغني المصري محمد حماقي العزاء لأسرته.
خالص العزاء في وفاة المذيع والممثل الشاب عمرو سمير، اسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة وبأن يلهم الله أهله الصبر والسلوان pic.twitter.com/bcchBppoZA
— Mohamed Hamaki (@Hamaki) July 6, 2017
كما شاركت المذيعة وفاء الكيلاني في وسم تويتر، داعيةً له بالرحمة.
انا لله وانا اليه راجعون
خبر محزن جداً وفاة المذيع والممثل #عمرو_سمير أثر أزمة قلبية في اسبانيا
اللة يرحمه ويصبر أهله يارب🙏🏻 pic.twitter.com/fwGrW4Cw83
— WAFAA ELKILANY (@ELKILANYWAFAA) July 5, 2017
نعاه أيضاً الممثل ومقدم البرامج اللبناني وسام حنا في تغريدة على حسابه على تويتر.
فلّيت بكير يا أطيب قلب بس بوعدك رح اذكرك دايما بصلاتي لحتى تخلص صلاتي . خيِّ و صديقي #عمرو_سمير الله يرحمك و يصبر قلب إمك . pic.twitter.com/GJRPVR0su0
— Wissam R Hanna (@WissamRHanna) July 6, 2017
وكذا المذيع أحمد يونس، الذي أُصيب بوعكة صحية وذهب للمستشفى لإجراء رسم قلب على إثر الصدمة.
الله يرحمك يا حبيبي #عمرو_سمير pic.twitter.com/gf8r1qbHuy
— Ahmad Youness (@Ahmad_Youness) July 5, 2017
انا في البيت الحمد لله
الموضوع سببه كذا حاجه حصلوا لي ورا بعض ..
والعلاج راحه مش اكتر..
ربنا ما يكتب عليكو الم فقد المقربين..
— Ahmad Youness (@Ahmad_Youness) July 5, 2017
وتمنت الممثلة مي عمر له الرحمة.
فيما نشر الممثل الشاب أمير المصري صورة له مع بعض كلمات النعي.
ونقلت خبر الوفاة أيضاً الصفحة الرسمية للممثلة وفاء عامر على فيسبوك.
وتقدَّم الصحفي والمذيع المصري عادل حمودة بالعزاء لأسرته.
وطلب الممثل كريم فهمي من الجميع الدعاء للراحل عمرو سمير بالرحمة، في منشورٍ على حسابه على إنستغرام.
المغنية والممثلة الأردنية مي سليم، التي شاركته أحد الأعمال الفنية، أكدت على طيبته وأخلاقه العالية.
وشاركت الممثلة المصرية مي كساب صورته مع تعليقٍ تنعاه فيه.
وكذا الممثلة زينة.
والممثلة مها أحمد.
فيما دعا الفنان عمرو يوسف أن يُصبِّر الله أسرته على الفراق.
فيما تذكرت الممثلة والمغنية أمينة فخراني موقفاً لها معه، في منشورٍ على حسابها على إنستغرام.
الله يرحمك يمكن قابلتك مرة واحدة بس وكانت من زمان شوية بس عرفت خبر وفاتك على طول صوتك مش مفارق ودانى وكنت فرحان أوى وبتضحك جدا جدا الضحكة اللى مش بتفارقك ربنا يصبر قلب والدتك الست العظيمة ماجدة عاصم الله يرحمك يا عمرو الله يرحمك ونعم الشباب فعلا ربنا بياخد الناس الكويسة وانت أطيب قلب ولن أنسي ابتسامتك مع السلامة وسلملنا على الحبايب أنتم السابقون ونحن بأذن الله اللاحقون ان لله وان أليه لاراجعون الفاتحة
وشكرت الممثلة صابرين أخلاق الممثل الراحل على إنستغرام هي الأخرى.
بينما طلب الممثل ماجد المصري من جمهوره الدعاء لزميله الراحل.
فيما شاركت الممثلة إيمي سالم صورة لعمرو سمير، مؤكدةً أنها لم تُصدق خبر وفاته عندما سمعته.
انا مصدقتش لما سمعت انك سيبتنا انا فعلا مش مصدقة .... بس الحمدلله اني سمعت صوتك قريب و انت بتبارك لي على مسلسلي .... قلبي وجعني عليك يا عمرو.... حبيبي كان نفسك في حاجات كتير بس ربنا يسامحك و يغفرلك و يثبتك عند السؤال و تلاقي فوق احلى من اللي عندنا هنا تحت ... الي لقاء قريب يا اكثر الشباب احتراما يارب عامله بما أنت أهله انا لله و انا اليه راجعون المذيع و الممثل عمرو سمير في ذمة الله . توفي عمر أثر سكتة قلبيه عن عمر ٣٣ سنة #عمرو_سمير
أما المغني حمادة هلال فكتب له دعاء المتوفَّى.