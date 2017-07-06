10 حِيل لجوٍّ ألطف في منزلك هذا الصيف.. هكذا تحول وسادتك إلى جهاز تكييف

أصبح كل شيء لا يطاق في هذا الجو الحار، ومع درجة الحرارة والرطوبة المرتفعة سنكون مدينين بكل تأكيد لأيِّ حلٍّ يُلطِّف هذا الجو، خصوصاً أن ارتفاع أسعار الطاقة جعل أجهزة التكييف غير عملية 24 ساعة في اليوم؛ لذا اتجه البعض للبحث عن حلول أكثر توفيراً.



وبما أن فصل الصيف يأتي عدة شهور فقط في السنة، فسوف يكون من الجيد أن تتضمن الحلول استخدامات متعددة للأشياء التي نشتريها، لا تقتصر فقط على فصل الصيف.

وفيما يلي 10 وسائل حياتية خارقة للحفاظ على شقتك باردة هذا الصيف، ولوقتٍ طويلٍ أيضاً:

1- وسادة تسمح بتدوير الهواء











على الرغم من أنها قد تبدو فكرة غريبة في البداية، لكن وسادة Buckwheat شعبية جداً، ولسبب وجيه، فهي تسمح بتدوير الهواء بشكل أفضل، بدلاً من الانسداد بالفوم، كما أنها تتطابق تماماً مع الرأس والرقبة والعمود الفقري.



يُمكنك شراء واحدة من هنا بمبلغ 39.99 دولار أميركي.





2- وسادة الجيل











أو يُمكنك استخدام وسادة الجيل المصممة للاتصال المباشر مع الجلد، مع حفاظ القطن على الوسادة طرية تحت رأسك.

فقط ضَعْها في الثلاجة قليلاً لتبرد، ثم استخدمها من أجل النوم، سوف تأخذ شكل رأسك، وستكون حلاً مثالياً عندما يكون لديك صداع نصفي.

يُمكنك شراء واحدة من هنا بسعر 26.95 دولار أميركي.



3- جوارب بالجيل البارد











نعم! كما قرأتَ، هناك جوارب يُمكنك إضافة جيل بارد لها لتبريد قدميك، إذ توجد بها جيوب تحت القدم، وأخرى على رأس القدم، أو خلف الكعب، للحفاظ على الشعور بالبرودة.



ويمكنك بسهولة ترك هذه القطع في الثلاجة على مدار اليوم، وأخذها فقط عندما تريد أن تنام، وأنت تشعر بالبرودة. يُمكنك شراؤها إلكترونياً بـ20 دولاراً أميركياً من هنا.





4- مروحة هادئة وسريعة وموفرة











يستخدم مضاعف الهواء (Dyson Air Multiplier) تقنية لسحب الهواء المحيط، وإسقاط وتدفق الهواء للتبريد بسرعة عالية أكثر من أي مروحة، كما لا تستخدم الشفرات.



ويقول منتجو مروحة دايسون إنها أكثر هدوءاً بمقدار 60% من المراوح التقليدية، وتُحدث اضطراباً في تدفق الهواء أقل بكثير من أي مروحة، كما يوجد 10 إعدادات لتدفق الهواء يمكنك التحكم بها عن بعد.



كما أنها موفرة للطاقة وقوية، ولها مؤقت للنوم، فإذا كنت بحاجة إلى مساعدة إضافية لتغفو، أو كنت تريد أن تُغلقها بمجرد مغادرتك للعمل، فيمكن برمجة المروحة لإيقافها بعد فترات محددة مسبقاً، تتراوح بين 15 دقيقة وتسع ساعات.



يُمكن اقتناء واحدة بسعر 364 دولار أميركي من هنا.



5- قناع عين قماشي يُمكن تبريده











يُمكنك اقتناء واحد من أقنعة العين القماشية القابلة للتبريد، بفضل طبقة الجيل التي تسهل تبريدها بوضعها في الثلاجة، يُمكنك اقتناء واحد من شركة Ariel بـ7 دولارات فقط.





6- الستائر











دخول حرارة الشمس إلى منزلك من الأمور التي تزيد من سخونة الجو، لذا حاول قدر الإمكان تجنُّبها بإغلاق الستائر، وهذا من شأنه تقليل الحرارة في المنزل بنسبة 20%.



لكن الأمر ليس معناه أن تغلق كل نوافذ المنزل، دون ترك أي مجال للتهوية، فهذا الأمر سيزيد من الحرارة بالمنزل، بل يمكن أن تفتح بعض النوافذ التي لا تواجه الشمس لتسمح بمرور الهواء داخل المنزل، كما أن فتح النوافذ، خاصةً في المساء حيث يكون الهواء لطيفاً وبارداً، مهم للغاية لتجديد الهواء داخل المنزل.



أو يُمكنك اقتناء ستائر التعتيم لوضعها خلف أي ستائر تمتلكها، إذ صُممت الطبقات لتوضع تحت أي ستائر لمنع الضوء، وحجب الضوضاء، وعزل أي غرفة عن الحرارة والبرودة للسيطرة على درجة حرارة الغرفة، كما أنها تحجب أشعة الشمس لنوم أفضل. يتراوح سعرها بين 29 و59 دولاراً أميركياً.

7- ملاءات السرير



ملاءات (شراشيف) الكتان مثالية لفصل الصيف، خصوصاً إنْ كنت تتقاسم سريرك مع شريكك، فهي ناعمة ومتجددة الهواء؛ ما يساعد في تبديد الحرارة. الأمر ذاته بالنسبة للأقمشة القطنية فاتحة اللون.



أو يُمكنك وضع غطاء السرير بكيس بلاستيكي في الثلاجة لدقائق قبل النوم مباشرةً.

8- المصابيح الكهربائية



تُهدر المصابيح المتوهِّجة حوالي 90% من طاقتها فقط في الحرارة التي تنبعث منها؛ لذا نصح موقع Business Insider باستعمال مصابيح ليد، وعندها لن تقدم معروفاً للبيئة وفاتورة الطاقة فقط، ولكن أيضاً تنقذ نفسك من بعض الحرارة الإضافية.



هذه المصابيح مصممة خصيصاً لإعطاء حرارة أقل، ومصابيح سعة 13 واط خيار جيد.



9- أوقف تشغيل أجهزتك عندما لا تستخدمها



بما أن الأجهزة الموصولة على الأرجح تستمد قدراً كبيراً من الطاقة، فإنها تولِّد أيضاً بعضَ الحرارة، وإذا كانت فكرة إزالة المقبس مزعجة لك، يُمكنك استخدام كابل بزر كبديل.

10- زيِّن المكان بالنباتات التي تمتصُّ أشعة الشمس









لأنها تُطعم نفسها من خلال التمثيل الضوئي، وتعد "آكلة" للحرارة بطريقة ما؛ لذا إذا كان لديك عدد من النباتات التي تتطلب الكثير من أشعة الشمس في النمو، فيمكنها أن تقلل من الحرارة في منزلك.