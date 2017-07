4 كتب تحولك من موظف تقليدي إلى رائد أعمال

تظل الكتب المصدر الرئيسي للحصول على المعلومات وتبادل الخبرات في جميع المجالات بالنسبة للكثيرين، وفي ظل التقدم التكنولوجي الهائل الذي نعيش فيه، ظهرت مصادر أخرى للحصول على المعلومات ومشاركتها، مثل مقاطع الفيديو والمقاطع الصوتية، ولكنه أيضاً أوجد شكلاً جديداً للكتب، وهي الكتب الإلكترونية التي يسهل البحث عنها، والحصول عليها، والتأكد من مصداقيتها، والاستفادة بما تحتويه.



بهذه المميزات يجد كل من يريد أن يكون رائداً للأعمال في مجاله ضالته، إذ تحتوي الكتب على خبراتٍ لمن سبق أن خاض هذه التجربة، سواء في نفس المجال أو غيره، فيقوم الكاتب بشرحٍ كاملٍ لتجربته، كيف كانت البداية؟ ما خبراته ومؤهلاته؟ كيف قام بالتخطيط لتحويل حلمه إلى واقع؟ ما أصعب المواقف التي مرَّت عليه؟ وكيف تعامل معها؟ وما النتائج التي حصل عليها؟



تظهر الأهمية الكبيرة للحصول على هذه الإجابات والخبرات في مجال التكنولوجيا بوجهٍ خاص، إذ يقوم المشروع على فكرة مبتكرة بدون رأس مال كبير أو موظفين متخصصين في إدارة الشركات، أو الحسابات، أو التسويق… إلخ، يحاول هؤلاء الحصول على كل المساعدات الممكنة التي تقدم معلومات وخططاً نجحت بالفعل من قبل محترفين كانت لديهم نفس البداية تقريباً.



في السطور القادمة نتعرف على أهم الكتب التي يجب قراءتها لكل رائد أعمال في مجال التكنولوجيا:

1- The Effective Executive: The Definitive Guide to Getting the Right Things Done

للكاتب بيتر.ف دراكر

المقياس الحقيقي لنجاح المدير التنفيذي هو "قدرته على القيام بالصواب"، فيقوم بفعل ما يتغاضى عنه الآخرون وتفادي الأمور غير المنتجة، يذكر بيتر في الكتاب أن الذكاء، والخيال، والمعرفة التامة يمكن أن تُهدر تماماً مع غياب العمل التنفيذي الذي يقوم بخلط كل هذا للحصول على النتائج.

يقوم دراكر بتحديد خمس مهارات أساسية للأعمال الناجحة؛ إدارة الوقت، تحديد ما هو المطلوب لإضافته للمؤسسة، معرفة أين وكيف يتم استغلال نقاط القوة للحصول على التأثير الأمثل، ترتيب الأولويات، ربط كل ما سبق "للقيام بالصواب".



بيتر فرديناند دراكر (1909-2005) كاتب ومستشار إداري وأستاذ جامعي تم اعتباره أحد أهم المفكرين في مجال الإدارة في عصره، وقام بتأليف 25 كتاباً عرض فيها أفكاراً كان لها أثر كبير في تشكيل المؤسسات الحديثة.

2- Originals: How Nonconformists Move the World

للكاتب آدم جرانت

يقوم آدم جرانت في هذا الكتاب، -طبقاً لتقرير Forbes لمراجعة الكتاب- بتوضيح التحديات في تحسين العالم وتحويله إلى عالم أفضل من خلال الإبداع في اختيار أفكار وقيم ناجحة جديدة تتحدى الأوضاع القائمة، وتصارع التطابق، وتهزم التقاليد البالية، فيعرض جرانت أفكاره لإنشاء أفكار وسياسات مبدعة، بدون المخاطرة بخسارة النتائج التي نحصل عليها من الوضع القائم بالفعل.



باستخدام دراسات مدهشة وقصص تطور الأعمال يكتشف جرانت كيفية تمييز الأفكار الجيدة، وعرض الفكرة بوضوح وقوة كافيين لتصل إلى المتلقي، وبناء ائتلاف من الحلفاء الذين يدعمون الفكرة، وكذلك اختيار الوقت المناسب لعرضها، وأيضاً كيفية إدارة المخاوف والشكوك في مراحل التغيير المختلفة.

يعرض الكاتب المبدع أيضاً طرقاً مبتكرة للآباء والمدرسين تساعدهم على تنمية وتشجيع الإبداع عند الأبناء والطلاب، وكذلك كيف يمكن للمديرين أن يقوموا ببناء الثقافة التي تنمي الإبداع وتحتوي على الاختلاف.

آدم جرانت هو أستاذ جامعي بجامعة وارتون، تم تكريمه كأفضل مدرس بالجامعة لخمس سنوات على التوالي، وواحد من أفضل 25 مفكراً في الإدارة، قام جرانت بتأليف كتابين من أعلى الكتب مبيعاً طبقاً لمجلة The New York Times، وتمت ترجمتهما إلى 35 لغة؛ وهما: المبدعون Originals، وأعطي وتلقَّى Give and Take.

كما حصل جرانت على العديد من الجوائز كأفضل كاتب من: فيننشيال تايمز، وأمازون، وواشنطن بوست، ونيويورك تايمز.









3- Slicing Pie - Funding Your Business Without Funds

للكاتب مايك موير

يوضح الكاتب مايك موير في هذا الكتاب منهجاً عملياً بسيطاً لبدء المشاريع، حتى إذا كان المال المتوفر قليلاً، عن طريق توزيع ملكية المشروع للحصول على الموارد التي يحتاجها المشروع في بدايته.

كما يشرح موير في هذا الكتاب كيفية حساب حصة الملكية العادلة نظير الحصول على المعدات، والمنشآت، والخامات، وأيضاً الخبرات، يتم الحساب عن طريق تحديد القيمة السوقية للشركة، وتقسيم القيمة على المدخلات التي تسهم في المشروع، ثم وضع خطط في حالة خروج أحد الشركاء من الشركة.

وناقش أيضاً كيف يتم التعامل مع حصص الملكية عندما تضطر إلى إنهاء العلاقة مع أحد الموظفين، أو الشركاء، وبهذا يقدم الكتاب إجابات عن أسئلة صعبة لرواد الأعمال الناشئين لتمكينهم من الوقوف على أرض صلبة.



مايك موير هو رائد أعمال قام بتأسيس العديد من الشركات الناجحة مثل: Banana Graphics، لتطوير وترويج المنتجات، وشركة Moondog لتصنيع الملابس، وشركة فيكاريوس لتسويق الحلول الطبية، وغيرها من الشركات.

كما قام مايك بتأليف العديد من الكتب التي لاقت نجاحاً كبيراً من الجمهور مثل: How to Make Colleges Want You، وCollege Peas، وTrade Show Samurai.

4- Startupland: How Three Guys Risked Everything to Turn an Idea into a Global Business

للكاتب ميكيل سفان

يشرح ميكيل في كتابه الطريقة غير التقليدية التي اتبعها ثلاثة مهندسين في الثلاثينيات من عمرهم، كانت السبب في إنشاء شركة زنديسك Zendesk Inc.

بدأت الشركة في مدينة كوبنهاغن عاصمة الدنمارك، في مخزن علوي لمنزل ميكيل، وكان ذلك للهروب من سيطرة الشركات العملاقة على حياتهم، ثم أصبحت الشركة إحدى أهم شركات البرمجيات الآن، والتي لا تزال تنمو سريعاً بعملاء في أكثر من 150 دولة.



كانت البداية عند اتخاذهم القرار الجريء بترك وظائفهم الآمنة في شركاتهم لمطاردة حلمهم، ويصف ميكيل كيف أفلس هو وأصدقاؤه مراتٍ عديدة قبل أن يسافروا مع عائلاتهم إلى كاليفورنيا للمجهول، ثم كيف نجحوا معاً في تحقيق أحلامهم، وظلوا معاً إلى الآن في نفس الشركة.

خبرات عظيمة وتجارب حياتية يتم تسجيلها في الكتب بواسطة أصحابها، لنقل سيرتهم الذاتية وتاريخهم، ما يوضح أن النجاح ممكن إذا امتلك الشخص ما هو مطلوب له، تؤهل قراءة هذه الكتب للاستعداد للتحديات القادمة، وتضع خططاً ومقترحاتٍ للتغلب عليها وتحويلها إلى نقاط قوة، والميزة الكبرى لهذه التجارب أنها نجحت بالفعل مع أصحابها.