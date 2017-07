بعد دعمهم له.. مسيحيون عراقيون مهدَّدون بالترحيل من أميركا بسبب سياسات ترامب.. فماذا فعلوا؟

منذ أسابيع قليلة، دخل ضباطٌ من إدارة الهجرة الفيدرالية إلى عددٍ كبير من المنازل في أحياء مدينة ديترويت الأميركية، متجاوزين الأطفال الذين اجهشوا بالبكاء، والزوجات المصدومات، وتماثيل مريم العذراء؛ بحثاً عن رجالٍ نَفَدَ وقتُ إقامتهم في البلاد.

إذا قويت شوكة إدارة ترامب، فقد يُرحَّل أكثر من 100 شخصٍ من هؤلاء الرجال قريباً، مثلما اعتُقِلَ عشرات الآلاف من الأشخاص خلال العام الحالي ضمن حملةٍ قومية ضد الهجرة غير الشرعية، ‏حسب تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأميركية .

لكن ربما أحدثت عمليات الاعتقال هذه صدمةً داخل المجتمع العراقي المسيحي في أميركا أكثر من غيره من الأقليات.

فرَّ مسيحيو العراق، مع عائلاتهم منذ عقود؛ لأنَّ العيش في العراق كمسيحيٍ يعني ألَّا تكون لك حياةٌ على الإطلاق، وأحياناً يعني الموت حسبما يقولون، كما نقل عنهم تقرير نيويورك تايمز.

واستقر هؤلاء في مدينة ديترويت وضواحيها، وكوَّنوا ما يُعَدُّ حالياً أكبر تجمعٍ في العالم للمسيحيين الكلدانيين، نسبةً إلى أصولهم القديمة في جنوب بلاد الرافدين. ومارسوا أنشطةً تجارية، وأسَّسوا عدة كنائس كاثوليكية كلدانية، ونما عددهم وتراكمت ثرواتهم.

غير أنَّهم معرَّضون أيضاً لتطبيق قانون الهجرة الأميركي عليهم بطرد ما يعرف بالأجانب المجرمين، وذلك رغم الوعود القوية التي أعلنها الرئيس ترامب لهم (كجزء من مسيحيي الدول العربية)، والذي رأوا في انتخابه معجزةً من الله حلَّت بسبب تبرعاتهم، وصلواتهم، ومباركات رجال الدين.

وكان ترامب قد قال إن أميركا ستعطي الأولوية للاجئين المسيحيين في الدخول.

وزعم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في يناير/كانون الثاني 2017، أن إدارة الرئيس الأميركي السابق كانت تتبع سياسة محابية للمسلمين وعلى حساب المسيحيين خلال تطبيقها برنامج إعادة التوطين للاجئين في الولايات المتحدة.

وقال ترامب إن "المسيحيين تعرضوا لظلم فظيع، ولو أنك سوري مسيحي فمن شبه المستحيل أن تأتي إلى الولايات المتحدة، أما لو كنت مسلماً فبمقدورك المجيء إلى هنا، وهذا ظلم. سنقدم المعونة للمسيحيين".

Christians in the Middle-East have been executed in large numbers. We cannot allow this horror to continue!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 29, 2017