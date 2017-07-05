هذه المستحضرات قد تضرُّ جنينك.. ولهذا السبب يطلب منك الطبيب إزالة طلاء الأظافر قبل الولادة

تتسبب صبغات الشعر ذات الأمونيا وذات المواد الكيميائية، في الإضرار بصحة الجنين، حتى وإن كانت مدتها أقل من تلك الكيميائية.



ولهذا، يجب اختيار الأصباغ النباتية؛ لأنها أقل خطورة؛ إذ تصبح البشرة في أثناء أشهر الحمل أكثر حساسية، لذلك يجب الانتباه إلى المنتجات التي تساعد على تهيج أو حساسية الجلد، بحسب تقرير موقع Passione Mamma الإيطالي.



من بين منتجات المكياج التي يجب تجنبها خلال فترة الحمل، بعض كريمات الوجه. ويعتبر تنظيف البشرة شيئاً مهماً في فترة الحمل، بشرط استخدام منتجات مناسبة أيضاً.



من الجيد استخدام تلك التي تحتوي على فيتامين سي، والابتعاد عن المنتجات التي تحتوي على فيتامين A مثل الريتينول، الذي يستخدم لإخفاء عيوب البشرة، والتي تحتوي على حمض الساليسيليك والتتراسيكلين. ويعتبر الحصول على بشرة نظيفة جداً وطبيعية ورقة رابحة لكل امرأة، بغض النظر عن الحمل.



تشكل البقع التي تظهر على الجلد خلال الـ9 أشهر، قلقاً مشتركاً لدى العديد من النساء، وغالباً ما تؤثر على وجوههم. المتعارف عليها بالمصطلح الطبي كلف الحمل، الناتج عن الإفراط في إنتاج الميلاتونين، الذي تفرزه هرمونات الحمل. إذا استمر هذا العيب حتى بعد الولادة، يمكن للطبيب أن يتدخل بمنتجات معينة، تحتوي على فيتامين A، الذي يتمكن من تعزيز دوران خلايا الجلد.



يفضل استبعاد مثل هذه العلاجات خلال الحمل، فيمكن لجرعة زائدة من فيتامين (أ) أن تضر بصحة الطفل في بطن أمه.

هل الغسول بين منتجات المكياج المحظورة في أثناء الحمل؟

إذا كان استخدامه بشكل خفيف فلا يتم منعه، كما يُسمح باستخدام مواد التنظيف لإزالة المكياج، شرط أن تكون مسالمة. في حالة البشرة الحساسة على وجه الخصوص، يمكن أن يوصي طبيب الأمراض الجلدية باستخدام المنتجات العشبية. للحفاظ على بشرة رطبة ونضرة، يفضل بعد الاستحمام استخدام زيت نباتي، مثل زيت اللوز؛ حيث يعطي لمسة صحية للجلد.

إذا كنتِ تشكين من حكة مزعجة في الثدي، فالزيت النباتي يقلل من المتاعب دون خلق مشاكل، عند بدء عملية الرضاعة الطبيعية، كما لا يغير من رائحة الأم.

مكياج الحامل: ماذا تختارين؟

إذا كنت تحبين استخدام كريم الأساس لتوحيد لون بشرتك، فاختاري النوع الغني بالمعادن؛ لأنه يعمل على إبعاد الجراثيم التي يمكن أن تهاجم الجلد.



يفضل عند اختيار الماسكرا، وأحمر الشفاه وظلال العيون، استخدام المنتجات الخالية من النيكل؛ لأن المنتجات التي تحتوي على البارافين ونظيرتها المصنوعة من المشتقات النفطية، تشكل خطراً على نمو الجنين وكذلك على أنسجة الجلد.



قد يتعرض جلد الشفاه في أثناء الـ9 أشهر للجفاف؛ بسبب التأثيرات الهرمونية، ويعد أحمر الشفاه المرطب أو زبدة الكاكاو أفضل رفيق في تلك الفترة. عليكِ الانتباه إلى الرائحة ذاتها؛ لأنها يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الغثيان.



عند حديثنا عن معرفة حدود استخدام المكياج، فلا ننسى رعاية اليدين. تعد حمايتهما بواسطة القفازات، عند تنظيف المنزل، أمراً لا بد منه؛ لأن احتباس الماء في الأيدي قد يؤدي بها إلى الانتفاخ، أو الإحساس بالوخز.



من الممكن أن تصبح الأظافر أكثر هشاشة؛ بسبب تأثير الهرمونات. لذلك يفضل استخدام كريم مصنوع من الغليسرين فسوف يساعد حينها كثيراً، كما سوف يقلل من الشعور بالجفاف المصاحب للحمل.





ماذا عن طلاء الأظافر في أثناء الحمل، ألا يعد من المواد المحظورة؟



يوجد اليوم منتجات مصنوعة خصيصاً للنساء الحوامل، مناسبة عضوياً ومن مكونات طبيعية. إذا كانت لديك مناسبة خاصة وتريدين اختيار طلاء شبه دائم، فيجب عليكِ ارتداء قناع عند وضعه؛ لمنع استنشاق المواد الضارة.



وأخيراً، قبل أيام قليلة من الولادة، لا تنسي إزالة الطلاء؛ لأن الطبيب يستعين بلون الأظافر الطبيعي في مراقبة حالتنا الصحية.