هل ترغب في الهجرة من الكوكب؟.. ناسا تختبر إمكانية إقامة مستوطنة بالمريخ.. هذه المشكلة تهدد تحقيق الحلم

تعمل وكالة البحوث وعلوم الفضاء الأميركية ناسا، على تطوير مفاعلات صغيرة معتمدة على تكنولوجيا الانشطار النووي، للتغلب على إحدى آخر العواقب التي تواجه الحياة على كوكب المريخ.



فقد أصبح توليد الطاقة الهدف الأساسي لعلماء الفضاء، بعد التأكد من وجود مياه على الكوكب الأحمر، الذي تبلغ متوسط درجات الحرارة به هو (-80 فهرنهايت)، (أي نحو 62.2- مئوية)، وربما تعد هذه المشكلة الرئيسية التي تواجه فريق البحث، وفقاً لما ورد في تقرير لصحيفة Independent البريطانية.

