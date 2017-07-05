أحلام تستشير جمهورها: أنفي جميل أم يحتاج إلى تجميل؟.. وطبيبها يجيب

نشرت المغنية الإماراتية أحلام، عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، مقطع فيديو في عيادة طبيب جراحة تجميل الأنف، وطلبت من الجمهور مشاركتها الرأي في إجراء عملية تجميل لأنفها.



وأعلنت أحلام سبب زيارتها لطبيب جراحة تجميل الأنف الشهير الدكتور خالد الصبيح، حيث قالت إن حساسية الأنف هي السبب الرئيس، إلا أنها استشارت متابعيها حول إجراء جراحة تجميل للأنف، بينما ردَّ الطبيب بأنها ليست في حاجة إلى ذلك.

تشرفنا بزيارة الفنانة أحلام للمركز الطبي الكندي لوحدة الأنف والأذن والحنجرة وإن شاء الله أن نكون قد قمنا بالواجب A post shared by د خالد الصبيح -Dr K Alsebeih (@dr.khalidalsebeih) on Jul 4, 2017 at 11:30am PDT

وتداولت الصحف العربية خبراً بشأن انتقال أحلام وزوجها للإقامة ببلد أوروبي أو في بيتهما بلوس أنجلوس بأميركا، إلا أن الصور الأخيرة التي نشرها الهاجري قبل أيام كانت بالعاصمة القطرية الدوحة، بينما أكد الصبيح في تعليقه على مقطع الفيديو أن أحلام زارته بمركزه الطبي في الكويت.

ويعد هذا الظهور هو الثاني للمغنية الإماراتية منذ الأزمة الخليجية، التي اندلعت 5 يونيو/حزيران، حيث آثرت الصمت ولم تعرب عن موقفها من الأحداث، بين أكد زوجها رجل الأعمال القطري مبارك الهاجري دعمه ووقوفه إلى جانب بلاده في الأزمة الخليجية، وذلك من خلال منشور له عبر حسابه على إنستغرام، معلقاً على صورة الأمير تميم: " الله.. الوطن.. الأمير.. من كان الله معه فما فقدَ أحداً ومن كان الله عليه فما بقي له أحد".

#الله_الوطن_الامير🇶🇦 من كان الله معه فما فقد أحداً ومن كان الله عليه فما بقي له أحدا A post shared by Mubarakalhajri_Q (@mubarakalhajri_q) on Jun 8, 2017 at 11:08am PDT

المحبه ارض والفرقا أراضي 🕊🎼 ... قريبا في لندن اختاروا الأغاني الي ودكم تسمعوها .. واكتبوها في التعليقات 💙🌷 A post shared by Ahlam Alshamsi (@ahlamalshamsi) on Jul 4, 2017 at 1:16pm PDT

كما طالبت أحلام جمهورها باختيار أغانيهم المفضلة لتغنيها في حفلها القادم في لندن.