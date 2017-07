أحمد حلمي يحذف فيلمه "18 يوم" الممنوع من العرض من حسابه على إنستغرام! فكيف برر ذلك؟

نظرا للتعليقات والكومنتات الكتير اللي جاتلي من ناس وآباء وأمهات متضايقين بسبب بعض الألفاظ اللي في الفيلم وان ممكن اولادهم او اطفال اخرين يكونوا متابعين الصفحة ويتفرجوا فأنا مسحت اللينك.. وشكرا جزيلا علي النصيحه والاهتمام ويارب ماكون ضايقت حد 🙏🙏🙏🙏

