رونالدينيو يقرر علاج مرضاه بدواء مصري.. وهذه تفاصيل زيارته للقاهرة

وصل النجم البرازيلي، ولاعب نادي برشلونة الأسبق رونالدينيو، مساء أمس الثلاثاء 4 يوليو/ تموز 2017 إلى القاهرة، للترويج للسياحة العلاجية في مصر، وتنفيذ شراكة مع إحدى المؤسسات العلاجية لمكافحة فيروس "سي".



وكان النجم البرازيلي قد تلقَّى دعوة من قبل تامر وجيه، رئيس مجلس إدارة شركة "برايم فارما"، لحضور حفل مقرر إقامته للاعب، غداً الخميس، بالساحل الشمالي.



وقرَّر رونالدينيو، استخدام العقار المصري لعلاج فيروس "سي" في مؤسسته الخيرية، التي تهدف إلى علاج غير القادرين، وذلك خلال جميع جولاته حول العالم الفترة المقبلة، وقد اختار نجم برشلونة الأسبق مصر ليعلن من خلالها انطلاق أعمال مؤسسته العلاجية.









ووجه تامر وجيه، رئيس مجلس إدارة شركة "برايم فارما"، الدعوة للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء ونجوم الرياضة والفنانين، لحضور الحفل المقرر إقامته للاعب، الخميس، بالساحل الشمالي، الذي سيعلن خلاله عن كافة الأمور الخاصة بزيارته لمصر.



وتعد هذه المرة الثالثة التي يزور فيها رونالدينيو مصر، إذ كانت الزيارة الأولى عقب حصول فريقه على كأس العالم للشباب عام 1997، والمرة الثانية عندما لعب مع النادي الأهلي في خضم الاحتفال بمئوية النادي المصري في عام 2007.



ومن المقرر أن يزور النجم الكبير منطقة الأهرامات، وأهم المعالم السياحية بصحبة مسؤولي الشركة ومسؤولي وزارة السياحة، بالإضافة إلى الساحل الشمالي، الذي سيقام الحفل به، وستستغرق الرحلة نحو 72 ساعة.