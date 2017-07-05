أميركا ترفع حظر الأجهزة الإلكترونية عن الرحلات من إسطنبول

رفعت السلطات الأميركية، اعتباراً من صباح الأربعاء، 5 يوليو/تموز 2017، الحظرَ المفروض على الأجهزة الإلكترونية في رحلات الخطوط الجوية المتجهة من إسطنبول إلى الولايات المتحدة.

وتمكن الركاب المسافرون اليوم من مطار أتاتورك بإسطنبول إلى مدينة نيويورك الأميركية، على متن الخطوط الجوية التركية، من اصطحاب أجهزتهم الإلكترونية معهم على متن الطائرة، بعد أن كانوا ممنوعين من ذلك بسبب الحظر.

ولوحظ أن بعض المسافرين كانوا يعلمون بأمر رفع الحظر، فيما لم يكن البعض الآخر على علم بانتهائه.

ورحَّب المسافرون بالقرار، حيث قال أحدهم، ويدعى أمرة طوقماق للصحفيين، إن رفع الحظر قرار صائب، موضحاً أنه كان على علم بالأمر.

من جانبه قال بارش جان كويمن، إنه يحمل حاسوبه معه دائماً، مشيراً إلى أنه سمع برفع الحظر من الأخبار.

والإثنين الماضي، توقَّع المدير العام لشركة الخطوط الجوية التركية بلال أكشي، في تغريدة على "تويتر"، أن يتم رفع الحظر المفروض على الأجهزة الإلكترونية في الرحلات المتجهة من مطار أتاتورك إلى الولايات المتحدة، اليوم.

وتحظر الولايات المتحدة، منذ مارس/آذار الماضي، حمل الأجهزة الإلكترونية بحجم أكبر من الهاتف المحمول على متن الرحلات القادمة من دول شرق أوسطية وشمال إفريقيا، ذات الغالبية المسلمة.

وشمل قرار الحظر 10 خطوط طيران و10 مطارات، بينها 7 في بلدان عربية، هي مصر والسعودية والإمارات وقطر والكويت والأردن والمغرب، إضافة إلى تركيا.