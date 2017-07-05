خرج عن طوره وشتم الأميركيين.. زعيم كوريا الشمالية يصفهم بكلام بذيء ويؤكد: المواجهة دخلت المرحلة النهائية

أعلن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-أون، أن التجربة الناجحة وغير المسبوقة التي أجرتها بلاده الثلاثاء، على إطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات هي "هدية لأبناء الزنا الأميركيين" في عيد استقلالهم، كما نقلت عنه وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، الأربعاء.

وأفادت الوكالة أن كيم وإثر إشرافه شخصياً على عملية إطلاق الصاروخ "قال إن أبناء الزنا الأميركيين لن يكونوا مسرورين كثيراً بهذه الهدية التي أرسلت في ذكرى الرابع من يوليو/تموز".

وأضافت أن الزعيم الكوري الشمالي انفجر بعدها ضاحكاً "قبل أن يضيف أنه يجب علينا أن نرسل إليهم هدايا بين الفينة والأخرى، كي نساعدهم على التغلب على مَللهم".

من جانبها أكدت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، أن الصاروخ البالستي العابر للقارات الذي أطلقته بيونغ يانغ الثلاثاء، في تجربة غير مسبوقة أثارت إدانة دولية واسعة، قادر على حمل "رأس نووي كبير وثقيل".

ونقلت الوكالة عن الزعيم كيم جونغ-أون قوله، إن نجاح التجربة الصاروخية التي أشرف عليها بنفسه، والتي أكدت واشنطن أنها بالفعل جرت للمرة الأولى على صاروخ بالستي عابر للقارات، يعني أن المواجهة مع الولايات المتحدة دخلت "المرحلة النهائية".

وبحسب الوكالة فإن كيم "أبدى رضاه" عن الصاروخ البالستي العابر للقارات "هواسونغ-14"، وقال "إنه يبدو مثل صبي وسيم وبهي الطلعة، وإنه مصنوع جيداً"، مشدداً على أن الولايات المتحدة "تحاول اختبار عزمنا وتتجاهل تحذيراتنا".

وأكدت الوكالة أن التجربة التي جرت الثلاثاء أثبتت "نجاح كل المستلزمات التكنولوجية، بما في ذلك المقاومة الحرارية والثبات البنيوي" للصاروخ، مشددة على أن الرأس الحربي الذي كان الصاروخ مزوداً به "أصاب الهدف بدقة".