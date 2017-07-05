تشعر بالحرِّ؟ استمتع بالانتعاش بخطوات مبتكرة في 80 ثانية

ها قد بدأنا من جديد، عاد الصيف مع حرارته ورطوبته التي لا تطاق، كل شيء يشتعل حرارةً حولك.

لكن يُمكننا تخفيف وطأة تلك الحرارة ببعض الطرق المبتكرة والبسيطة، ومنها، استخدام أغطية الكتان والقطن باللون الفاتح عند النوم، ووضع غطاء السرير بكيس بلاستيكي في الثلاجة لدقائق قبل النوم مباشرةً.

ومن المهم أيضاً أن تبقى في الأسفل، فإن كان سريرك بطابقين نم في الدور السفلي، لأن الهواء الساخن يرتفع لأعلى.

أو يُمكنك وضع الثلج أمام المروحة، وغطاء مبلل أمام النافذة المفتوحة، وبالطبع مع استخدام الماء الفاتر للاستحمام، وتجنب بخار الماء الساخن لأنه يعلق بجو المنزل، أيضًا أطفئ المصابيح لأنها تُشعُّ حرارة.



شاركنا طرقك الخاصة لتجنُّب الحر.



