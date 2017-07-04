سيارة سوداء بالقرب من مقر ميركل ببرلين تغضب أردوغان.. وهذه علاقة بوتين والملك سلمان بالواقعة

نددت تركيا بعمل فني نصب قرب مبنى المستشارية الألمانية يصور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه ديكتاتور ووصفته بأنه تحريض على العنف قبل أيام من حضوره المقرر لقمة مجموعة العشرين التي ستقام في ألمانيا.

وقالت وزارة خارجية تركيا، التي تدهورت علاقتها ببرلين خلال العام الأخير بسبب خلافات حول عدد من القضايا السياسية والأمنية، إن تقاعس الشرطة الألمانية عن التدخل زاد من خطورة الأمر.

وأظهر مقطع فيديو لتلفزيون رويترز سيارة سوداء مغطاة بلافتة كبيرة بالأبيض والأسود طبع عليها صور أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والعاهل السعودي الملك سلمان.

وكتب على الملصق عبارة "هل تريد هذه السيارة؟ اقتل الديكتاتورية".

وقال بيان الخارجية إنه يتوقع أن تتخذ السلطات الألمانية إجراء ضد هذا العمل. وقالت "التعبير على الملصق.. يوجه دعوة صريحة للعنف".

ويأتي الاحتجاج التركي بعد يوم من دعوة الحكومة الألمانية لأردوغان لاحترام رغبتها بألا يلقي خطاباً أمام الأتراك الذين يعيشون في ألمانيا عندما يحضر قمة مجموعة العشرين التي ستقام في مدينة هامبورغ خلال أيام.

وثار غضب أردوغان مما وصفه "أساليب الحقبة النازية" عندما منعت بعض السلطات الألمانية المحلية ساسة أتراك من الدعاية في ألمانيا قبل الاستفتاء على توسيع نطاق صلاحيات الرئيس معللة ذلك بمخاوف أمنية.

ورفضت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية التعليق.















