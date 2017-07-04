العثور على مخطوطة أثرية للطبيب اليوناني أبقراط في هذه الدولة العربية.. وصفة طبية تعود للقرن الخامس الميلادي

أعلنت وزارة الآثار المصرية مساء الثلاثاء 4 يوليو/تموز 2017 اكتشاف مخطوط أثري يعود إلى القرن الخامس أو السادس الميلادي في دير سانت كاترين، أحد أقدم الأديرة في العالم.

وقال محمد عبد اللطيف مساعد وزير الآثار المصري لشؤون المناطق الأثرية في مؤتمر صحافي إن "المخطوط المكتشف هو أحد المخطوطات المعروفة باسم +بالميسست+ والتي تعود إلى القرن الخامس أو السادس الميلادي".

وأضاف أن المخطوط "كتب على جلد الرّق ويتضمن أجزاء من نصوص طبية من بحث الطبيب اليوناني أبقراط، بالإضافة إلى ثلاثة نصوص طبية أخرى لكاتب مجهول".

وأشار إلى أن "أحد هذه النصوص يحتوي على رسومات بكامل الصفحة لأعشاب طبية من وصفة يونانية مفقودة، والتي تم طمسها قبل عام 1200م".

وأوضح أن "الطبقة الثانية من المخطوط عبارة عن نصوص من الكتاب المقدس معروفة باسم المخطوط السينائي انتشرت في العصور الوسطى خاصة بدير سانت كاترين".

ويحوي دير سانت كاترين، الذي يقع على ارتفاع 1570 متراً فوق سطح البحر ويرعاه أساقفة يونانيون، مكتبة تحتوي على ستة آلاف مخطوط منها ستمئة مخطوط باللغة العربية، واليونانية والإثيوبية والقبطية والأرمينية والسريانية. وهي مخطوطات دينية، وتاريخية وجغرافية وفلسفية وأقدمها يعود للقرن الرابع الميلادي، كما تشتمل المكتبة على عدد من الفرمانات من الخلفاء المسلمين لتأمين أهل الكتاب، بحسب وزارة الثقافة المصرية.



