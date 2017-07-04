من هم الموظفون الأعلى أجراً في البيت الأبيض؟

أصدر البيت الأبيض في 30 يونيو/حزيران قائمة برواتب موظفيه، وهو تقليدٌ يعود إلى عام 1995 عندما طُلب من البيت الأبيض إدراج لائحة بالأجور السنوية لموظفيه وتقديمها للكونغرس والعامة.

وتخضع الشؤون المالية للإدارة الحالية لمزيدٍ من التدقيق؛ فالعديد من الوزراء يتقاضون الملايين من الدولارات.

وقالت ABC News ، إنَّ 21 موظفاً من بين 377 موظفاً في الجناح الغربي بالبيت الأبيض يتقاضون 179.700 دولار. وبالمقارنة، يحصل أعضاء الكونغرس على 174 ألف دولار سنوياً. وكانت الوظائف الرئيسية في إدارة أوباما، مثل رئيس موظفي البيت الأبيض، يتقاضى أصحابها رواتب تبلغ 176.461 دولاراً وفقاً لتقارير رواتب البيت الأبيض لعام 2016.

ويشمل الموظفون ذوو المناصب الرفيعة في إدارة ترامب الذين يتقاضون إجمالي رواتب تبلغ 179 ألف دولار كلاً من: ستيف بانون، كبير المخططين الاستراتيجيين وكبير مستشاري ترامب السابق، وشون سبايسر المتحدث باسم البيت الأبيض، ورينس بريبوس رئيس موظفي البيت الأبيض، وكيليان كونواي مستشارة ترامب، وستيفن ميلر كبير مستشاري ترامب للشؤون السياسية، ودينا باول نائبة مستشار الأمن القومي، ودان سكافينو مسؤول الشبكات الاجتماعية بالبيت الأبيض، ومارك شورت المستشار الإعلامي البارز، وهوب هيكس مديرة الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، وهناك مستشاران فقط لا يحصلان على راتب: هما ابنة الرئيس الأميركي، إيفانكا ترامب، وزوجها جاريد كوشنر.

وبحسب المحطة الأميركية يحصل مارك هاوس، المستشار البارز في الشؤون السياسية، في واقع الأمر على الراتب الأعلى بالبيت الأبيض، ويبلغ 187100 دولار، لكنَّه مُسجلٌ من الناحية العملية كمنتدبٍ لأداء مهمة وليس موظفاً بالبيت الأبيض. (المنتدب هو موظف مدني يقضي فترة إعارة إلى البيت الأبيض قادماً من جزءٍ آخر بالسلطة التنفيذية).

ويحصل غاري كوهن، الذي يعمل حالياً مساعداً للرئيس ومدير المجلس الاقتصادي الوطني، على 30 ألف دولار سنوياً في البيت الأبيض. وحصل المدير التنفيذي السابق لبنك غولدمان ساكس على مكافأة نهاية خدمة بلغت قيمتها حوالي 65 مليون دولار من البنك.

ما هو المنصب الذي يحصل على راتبٍ كبير بشكلٍ غير متوقع؟ إنَّه منصب كبير خطاطي البيت الأبيض، والذي تشغله باتريشيا بلير، التي تحصل على راتب 102212 دولار سنوياً، والتي كانت قد عملت أيضاً مع الرئيسين الأميركيين السابقين جورج بوش الابن وباراك أوباما.

ويحصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب على راتب سنوي قيمته 400 ألف دولار، وتبرع ترامب براتبه لأول ثلاثة أشهر لصالح إدارة المتنزهات الوطنية.