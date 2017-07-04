كلاب بوليسية تضبط 79 ألف يورو و13 ألف دولار بمعدة شخص

أوقف الأمن الفرنسي اليوم الثلاثاء 4 يوليو/تموز 2017 شخصاً من أصل نيجيري وقد خبأ في معدته أوراقاً نقدية تبلغ 79 ألف يورو، داخل 9 واقيات ذكرية.

عملية التوقيف جاءت إثر استنشاق الكلاب البوليسية صدفة، رائحة مخدرات في الأوراق النقدية التي كان ينقلها المهرب عقب دخوله البلاد قادماً من سويسرا.

وقامت السلطات بتمرير الشخص من جهاز أمني كاشف ليتبين بأنه يخبئ في معدته 79 ألف يورو من الأوراق النقدية فئة 200 و500 يورو، بالإضافة إلى 13 ألف فرنك سويسري (ما يعادل 13ألفاً و450 دولاراً) داخل ملابسه.

وقادت الفرق الأمنية المهرب إلى التحقيق قبل أن يتم نقله إلى النيابة التي أمرت بدورها بسجنه بتهمة تبييض أموال وتهريب مخدرات ومعارضة القوانين الجمركية.



