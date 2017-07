حقيقة استهداف مسلمي شرق لندن بالحمض.. لن تصدق عدداً من هذه الهجمات

أثارت موجة من الهجمات باستخدام الحمض الذعر في نفوس بعض مسلمي شرق لندن لدرجة جعلتهم لا يغادرون منازلهم.

وكان صامويل إدوين، المتحدث باسم الحكومة البريطانية، قد أدان الهجمات التي استهدفت المسلمين في لندن، مطالباً بضرورة التكاتف من أجل مواجهة الإرهاب.

وكتب إدوين عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "أفضل رد فعل أمام الهجمات التي تستمر فى استهداف الأبرياء هو أن نتكاتف معاً في وجه الإرهابيين وأن لا نسمح لهم بترعيبنا".

وتابع: "هجوم لندن الوحشي والجبان ضد المسلمين يتنافى والقيم البريطانية التي تقوم على الانفتاح والاندماج والمعارضة للتطرف والكراهية مهما كان مصدرهما".

وقد ازدادت المخاوف بعد أن عانت الباكستانية رشام خان، 21 عاماً، وابن عمها جميل مختار، 37 عاماً، من إصابات بالغة نتيجة إلقاء أحد المهاجمين الحمض عليهما عبر نافذة سيارتهما في حي نيوهام بلندن يوم الأربعاء، 21 يونيو/حزيران 2017، وفقاً لما جاء في تقرير لصحيفة الإندبندنت البريطانية.

وقالت الشرطة مبدئياً إنَّه لم تكن هناك دلائل على أنَّ الحادث له دوافع دينية أو عرقية.

وبالرغم من ذلك، أعادت الشرطة تصنيف الحادث على أنَّه جريمة كراهية بعد أن أصرَّ مختار أنَّ الإسلاموفوبيا كانت عنصراً في الجريمة، وبعد مزاعم العثور على منشورات متعاطفة مع اليمين المتطرف في صفحة فيسبوك الخاصة بـ"جون توملين"، 24 عاماً، الذي يجري استجوابه لمعرفة علاقته بالحادث.



ذعر بالشبكات الاجتماعية

وبمجرد انتشار أخبار الهجوم، بدأ مستخدمو الشبكات الاجتماعية في الإبلاغ عن هجماتٍ أخرى بالحمض، مع بعض التكهنات باستهداف المسلمين أو ذوي الملامح الآسيوية.

وتضمنت الحوادث رجلاً من أصولٍ آسيوية أُلقيت عليه مادة ضارة أثناء قيادته لسيارته في الشارع التجاري بحي تاور هامليتس شرقي لندن، الخميس الماضي، 29 يونيو/حزيران 2017، ثم سُرِقت سيارته من قبل المهاجمين بعد أن نزل منها لطلب النجدة.

وظهرت تقارير أخرى عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بحدوث هجومين آخرين في حي إيست هام يوم الجمعة الماضية، 30 يونيو/حزيران. أحدهما لامرأةٍ تعرَّضت للحرق جزئياً عند باب منزلها بواسطة شخص ادَّعى أنَّه عامل التوصيل. والآخر لامرأةٍ استُهدِفت بواسطة مهاجمين بالحمض يستقلّون دراجةً نارية في منطقة بلاشيت غروف.

ونشر مقداد فيرسي، عضو المجلس الإسلامي البريطاني، في تغريدةٍ له عبر موقع تويتر الجمعة صورةً تتضمَّن خبر هجوم بالحمض، وعلَّق عليها قائلاً: "نُشرت منذ ساعتين. هجوم آخر بالحمض في نيوهام. ابقوا آمنين رجاءً".

Uploaded a couple of hours ago - another acid attack in Newham. Please keep safe. pic.twitter.com/ZMx2gGCc6g

ودفع الخوف سكان شرق لندن لعمل اجتماعٍ طارئ مساء الأحد الماضي، 2 يوليو/تموز 2017، حضره جون بيغز عمدة حي تاور هامليتس.

واستمع بيغز للساكن الذي ترأس الاجتماع وهو يقول: "هذه الهجمات تحدث عند أبواب منازلنا. رجالنا ونساؤنا وشبابنا لا يشعرون بالأمان. إنَّهم يخشون الخروج من منازلهم".

وكرَّر إمامٌ محلي تلك المخاوف، والذي أكَّد أنَّ بعض هجمات الحمض كانت جرائم سرقة، وليست جرائم كراهية، ولكنَّه أقرَّ أيضاً قائلاً: "حتى زوجتي كانت تقول بالأمس إنَّها تخشى مغادرة المنزل كي لا تتعرض للهجوم بالحمض".

وفي الوقت نفسه، ظهرت تحذيراتٌ عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمَّنت: "احذروا من فضلكم. خاصةً إن كنتم من ذوي البشرة البُنية. يبدو أنَّ هذه الهجمات تستهدف ذوي الملامح الآسيوية أو المسلمة".

وغرَّد حسابٌ يحمل اسم Bad Bhai الخميس 29 قائلاً: "هذه الهجمات تستهدف الآسيوين أو ذوي الملامح المسلمة. أغلقوا نوافذ سياراتكم طوال النهار".

These attacks seems to be targeting south Asians or "Muslim looking people" keep your windows rolled up at lights

— Bad Bhai (@DerrKaiser) June 29, 2017