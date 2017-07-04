إيران تفتتح مكاتب للخدمات القنصلية في مكة والمدينة وجدة.. هذه مهامها

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء 4 يوليو/تموز 2017 أنها حصلت على تصريح من السلطات السعودية من شأنه السماح لها بافتتاح مكاتب مؤقتة للخدمات القنصلية، لخدمة الحجيج الإيرانيين..

وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان، إن موظفي مكاتب الخدمات القنصلية سيتواجدون بشكل مؤقت خلال موسم الحج المقبل، في المدن السعودية التالية: جدة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة.

ونقلت وكالة "إسنا" الإيرانية للأنباء (خاصة)، عن برهام غاسمي، المتحدث باسم الخارجية، قوله بأن "عمل المكاتب القنصلية المؤقتة يقتصر على تقديم الخدمات للحجيج الإيرانيين خلال موسم الحج".

وجاء افتتاح المكاتب القنصلية الإيرانية في المملكة العربية السعودية، رغم قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين منذ عام 2016، في أعقاب مهاجمة عدد من المواطنين الإيرانيين للسفارة السعودية في طهران، على خلفية إعدام الرياض لنمر النمر، رجل الدين الشيعي السعودي.

وتجدر الإشارة أن إيران سترسل مواطنيها للحج هذا العام، بعد التوصل إلى اتفاق مع الرياض يتيح للإيرانيين أداء الفريضة في سبتمبر/أيلول المقبل، مع ضمان سلامتهم، وذلك بعد امتناع طهران عن إرسال أي مواطن إيراني لأداء الحج العام الماضي بعد فشل المباحثات بين الجانبين حول سلامة الحجيج الإيرانيين.



