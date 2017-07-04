استهداف دورية أمنية في منطقة شيعية بالسعودية ومقتل رجل أمن وإصابة 3 آخرين

قتل رجل أمن سعودي وأصيب ثلاثة آخرون بجروح في هجوم استهدف الثلاثاء 4 يوليو/تموز 2017 دورية أمنية في حي المسورة في بلدة العوامية الشيعية بمحافظة القطيف شرق المملكة، وفقاً لما أعلنته وزارة الداخلية.

وأوضحت الوزارة بحسب ما نقلت عنها وكالة الأنباء الرسمية أنه "أثناء توجه دورية أمن لتنفيذ مهامها لحفظ الأمن، بحي المسورة بمحافظة القطيف، تعرضت لاعتداء إرهابي بواسطة مقذوف متفجر".

وأضافت أن الهجوم نتج عنه "استشهاد وكيل رقيب عادل فالح العتيبي وإصابة ثلاثة من رجال الأمن ونقلهم إلى المستشفى"، مشددة على أن "الجهات الأمنية باشرت التحقيق في الجريمة الإرهابية".

ويشهد الحي منذ أكثر من شهر ونصف عمليات إطلاق نار وهجمات ضد رجال الأمن على خلفية مشروع لتطوير المنطقة.

وفي منتصف أيار/مايو، قتل عسكري وأصيب خمسة رجال أمن بجروح في قذيفة "آر بي جي" استهدفت دورية أمنية في حي المسورة.

وتقع بلدة العوامية في محافظة القطيف، وهي مسقط رأس رجل الدين الشيعي نمر النمر الذي أعدم في كانون الثاني/يناير 2016 بعد إدانته بتهمة "الإرهاب".

وكان النمر أحد وجوه حركة احتجاج اندلعت العام 2011 تطورت إلى دعوة للمساواة بين السنة والشيعة في المملكة.

ويعيش معظم شيعة السعودية في الشرق الغني بالنفط وكثيراً ما يشتكون من التهميش.



