"يكرهونني دون سبب".. المغني البريطاني إد شيران يقرِّر مقاطعةَ تويتر

أعلن المغني البريطاني إد شيران، مقاطعة تويتر بعد جملة من التعليقات المسيئة كانت قد طالته.

وجاء قرار المغني الشاب، عقب تعليقات مسيئة عكرت صفو يومه، إذ قال "لا أستطيع قراءة ما يكتب في تويتر، عندما أقوم بتصفح الموقع لا أجد سوى من يتفوهون بأمور سيئة، وإن تعليقاً واحداً مسيئاً يعكر صفو يومك، لذا قررت الابتعاد عنه"، بحسب صحيفة The Sun البريطانية.

وأضاف شيران، "لقد حاولت معرفة سبب كرههم لي لكني لم أجد السبب".



إيد البالغ من العمر 26 عاماً، لن يغيب بشكل كامل، فقد أشار إلى أن حسابه المتابع من قبل أكثر من 19 مليون متابع سوف ينشر تغريدات تلقائية من موقعه الشخصي أو حسابه الخاص على إنستغرام، بينما سيعتمد على عائلته وأصدقائه في تقديم الدعم له.

وكان شيان تعرض لانتقادات بسبب العرض الذي قدمه في مهرجان غلاستونبري، أحد أكبر المهرجانات المفتوحة عالمياً، بعدما قيل أنه قدم أغنيات مسجلة ولم تكن على الهواء مباشرة، وهذا ما نفاه المغني الشاب مبيناً أن الأغاني التي غناها خلال العرض كانت مباشرة.









يُشار إلى أن أغنية "Shape Of You" التي أطلقها شيران مؤخراً أحدثت ضجة كبيرة وتخطت 1.6 مليار مشاهدة على موقع يوتيوب، وهو ما اعتبره البعض إنجازاً فريداً للنجم الشاب.